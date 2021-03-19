【企業盈警】綠領（０００６１）料全年虧損收窄，最少蝕４億元

《經濟通通訊社１９日專訊》綠領控股（０００６１）公布，預期截至去年１２月３１日年

度虧損不少於４億元，２０１９年度虧損約７億元。

該集團指，虧損主因採礦業務收入增長，但毛利率減少、採礦權和物業、廠房及設備之減值

虧損減少，以及期內行政及其他經營費用減少。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

