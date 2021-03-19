【企業盈警】中泛控股（００７１５）料全年虧蝕增至最多１０億元

《經濟通通訊社１９日專訊》中泛控股（００７１５）公布，預期截至去年１２月３１日年

度虧損介乎約８﹒５億至１０億元，２０１９年度虧損約５８００萬元。

該集團指，虧損主因若干美國房地產開發項目受新冠病毒疫情影響所計提減值撥備、洛杉磯

房地產開發項目總包合同終止令相關利息和費用不能資本化、人民幣兌港元升值令相關債務產生

的匯兌虧損，以及利息收入減少和應收少數股東款的預期信用減值撥備增加。（ｗｈ）

