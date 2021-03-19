寶新置地（００２９９）溢價逾５％發新股，籌２﹒７億元

《經濟通通訊社１９日專訊》寶新置地（００２９９）公布，以每股０﹒３元配售最多約

９﹒１億股新股，集資約２﹒７３億元。

該集團指，每股配售價較昨日收報０﹒２８５元溢價約５﹒２６％，有關新股佔擴大後股本

約１６﹒６７％，將配售予不少於６名屬獨立第三方的投資者，集資所得用於一般營運資金。（

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