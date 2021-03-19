【企業盈警】索信達（０３６８０）料全年轉蝕最少８００萬人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》索信達（０３６８０）公布，預期截至去年１２月３１日年度

虧損不低於８００萬元人民幣，２０１９年度純利約４１２萬元人民幣。

該集團指，虧損主因招聘研發技術人員及擴展團隊規模，導致研發成本及員工成本增加、於

華南、華北及華東地區建立新辦公室，導致行政開支增加、貿易應收款項及合約資產減值撥備增

加，以及擴展營銷團隊規模導致員工成本增加。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

