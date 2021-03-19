【企業盈警】青島控股（００４９９）料全年純利跌最多８５％

《經濟通通訊社１９日專訊》青島控股（００４９９）公布，預期截至去年１２月３１日年

度將較截至２０１９年１２月３１日止９個月盈利１１４０萬元人民幣減少約７５％至８５％。

該集團指，溢利減少主因期內投資物業公平值增幅較小、應付法律及專業費用有所增加，以

及與應付最終控股公司的利息開支有關的財務費用有所增加。

該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）

