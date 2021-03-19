【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５６億人幣，買騰訊美團沽中海油微盟

《經濟通通訊社１９日專訊》美國聯儲局立場偏鴿，隔晚美股上揚，恆指高開２８３點，報

２９３１７點，已為全日低位，升返５０天線（約２９２６４點），升幅隨即擴大，重上２０天

線（約２９３８９點），最多飆５６２點，高見２９５９６點，為３月４日以來高位。午後美國

十年期國債孳息亞洲時段突抽高至１﹒７４厘，拖累大市升幅收窄，收市升３７１點或

１﹒２８％，報２９４０５，連升第四日。

按額度計算，北水全日淨流入５６億元人民幣，增加２７﹒８％。北水淨買入最多的個股依

次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的

依次是中國海洋石油（００８８３）、微盟集團（０２０１３）、信達生物（０１８０１）。

主板成交１７４５﹒６９億元增加１７﹒４％。其中港股通成交３６３﹒５億元，佔總成交

２０﹒８％。



＊北水續掃騰訊，淨流入逾１３億元＊



騰訊控股升２﹒５６％報６４０﹒５元，北水淨買入１３﹒５億元。

美團升３﹒６９％報３３７﹒４元，北水淨買入６﹒３億元。

小米集團跌０﹒１９％報２６﹒２元，北水淨買入５﹒２億元。

中國海洋石油跌２﹒０１％報８﹒７７元，北水淨賣出３﹒７億元。

微盟集團跌１７﹒９２％報１８﹒１４元，北水淨賣出１﹒４億元。

信達生物跌０﹒９７％報８１﹒６５元，北水淨賣出１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １３﹒４８

美團 （０３６９０） ６﹒３０

小米集團 （０１８１０） ５﹒１６

蒙牛乳業 （０２３１９） ３﹒１７

香港交易所 （００３８８） ３﹒０４



淨沽出最多港股：

中國海洋石油 （００８８３） －３﹒７０

微盟集團 （０２０１３） －１﹒３８

信達生物 （０１８０１） －１﹒０１

舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒４３

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（ｃａ）

