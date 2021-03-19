【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５６億人幣，買騰訊美團沽中海油微盟

《經濟通通訊社１９日專訊》美國聯儲局立場偏鴿，隔晚美股上揚，恆指高開２８３點，報
２９３１７點，已為全日低位，升返５０天線（約２９２６４點），升幅隨即擴大，重上２０天
線（約２９３８９點），最多飆５６２點，高見２９５９６點，為３月４日以來高位。午後美國
十年期國債孳息亞洲時段突抽高至１﹒７４厘，拖累大市升幅收窄，收市升３７１點或
１﹒２８％，報２９４０５，連升第四日。
按額度計算，北水全日淨流入５６億元人民幣，增加２７﹒８％。北水淨買入最多的個股依
次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的
依次是中國海洋石油（００８８３）、微盟集團（０２０１３）、信達生物（０１８０１）。
主板成交１７４５﹒６９億元增加１７﹒４％。其中港股通成交３６３﹒５億元，佔總成交
２０﹒８％。
＊北水續掃騰訊，淨流入逾１３億元＊
騰訊控股升２﹒５６％報６４０﹒５元，北水淨買入１３﹒５億元。
美團升３﹒６９％報３３７﹒４元，北水淨買入６﹒３億元。
小米集團跌０﹒１９％報２６﹒２元，北水淨買入５﹒２億元。
中國海洋石油跌２﹒０１％報８﹒７７元，北水淨賣出３﹒７億元。
微盟集團跌１７﹒９２％報１８﹒１４元，北水淨賣出１﹒４億元。
信達生物跌０﹒９７％報８１﹒６５元，北水淨賣出１億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） １３﹒４８
美團 （０３６９０） ６﹒３０
小米集團 （０１８１０） ５﹒１６
蒙牛乳業 （０２３１９） ３﹒１７
香港交易所 （００３８８） ３﹒０４
淨沽出最多港股：
中國海洋石油 （００８８３） －３﹒７０
微盟集團 （０２０１３） －１﹒３８
信達生物 （０１８０１） －１﹒０１
舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒４３
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（ｃａ）
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