《日入而息》煤氣少賺１４％，中美首場會談針鋒相對，港股回吐

《今天重點》﹡煤氣（００００３）去年純利按年跌１３﹒８％，末期息２３仙及２０送一

紅股；煤氣去年本港煤氣銷售量按年輕微下降２﹒７％

﹡恆安（０１０４４）年度賺４５﹒９億元人民幣，升１７﹒６％，息１﹒３

元；恆安去年毛利率升至４２﹒３％，料今年上半年毛利仍可控

﹡中美首場會議火藥濃，王毅責美方發言超時非待客之道；中美高層戰略對話

第二場會議結束

﹡譚耀宗稱人大常委會有機會下周開會討論香港選舉制度；譚耀宗料資審會或

有十多人，需熟悉法例德高望重

﹡本港新增１３宗確診，１０宗本地感染４宗源頭不明

﹡澳門明午起將香港到訪旅客隔離期從２１天縮短至１４天



《即日市況》﹡美債息高企，中美會談劍拔弩張，港股全日收挫４１４點穿二萬九



《深滬股市》﹡中美會晤唇槍舌劍，滬指挫１﹒７％守三千四連跌四周



《美元匯價》﹡美元短期仍受惠息升，但只宜低吸；歐元最新報１﹒１８９７╱９８，日圓

最新報１０８﹒８７╱８８



《公司業績》﹡煤氣（００００３）去年純利按年跌１３﹒８％，末期息２３仙及２０送一

紅股

﹡恆安（０１０４４）年度賺４５﹒９億元人民幣，升１７﹒６％，息１﹒３

元；恆安去年毛利率升至４２﹒３％，料今年上半年毛利仍可控

﹡白雲山（００８７４）全年賺逾２９億元人幣，跌８﹒６％，息５３﹒８分

﹡中升（００８８１）全年賺５５﹒４億元人幣，升２３％，息０﹒５８港元

﹡中國澱粉（０３８３８）年賺１﹐９億元人幣，升逾９６％，息０﹒９港仙

﹡華領醫藥（０２５５２）年度虧損收窄至３﹒９億元人民幣，不派息

﹡華潤醫藥（０３３２０）旗下華潤雙鶴年度賺少近５％至１０億元人民幣

﹡原生態牧業（０１４３１）全年純利５﹒８億元人民幣，升１﹒６倍，不派

末期息

﹡日照港裕廊（０６１１７）全年純利１﹒５億元人民幣，升７﹒１％，不派

末期息

﹡鼎石資本（００８０４）去年盈轉虧蝕１８８３萬港元，不派息

﹡華大酒店（００２０１）去年盈轉虧蝕逾２億元，不派息

﹡順豪物業（００２１９）去年轉盈為虧蝕１﹒７２億元，不派息

﹡順豪控股（００２５３）去年盈轉虧蝕９６００﹒７萬元，不派息

﹡統一企業中國（００２２０）去年盈利升１９％，派末期息３７﹒６４分人

幣



《公司資訊》﹡長實（０１１１３）買資產再回購惹私有化憧憬，分析：仍言之尚早

﹡煤氣（００００３）去年本港煤氣銷售量按年輕微下降２﹒７％

﹡中生聯合（０３３３２）１０００萬元人民幣售上海禾健營養食品公司

﹡中國聯通與聯想發布車聯網解決方案，通過５Ｇ＋邊緣計算提升算力

﹡卡姆丹克太陽能（００７１２）近２２５５﹒７萬股換股股份已發行予認購

人

﹡亞洲實業（０１７３７）ＣＥＯ出售股權，總代價為１７００萬元

﹡卓悅（００６５３）訂立數碼化合作協議

﹡金斯瑞生物（０１５４８）附屬傳奇生物去年虧損增至３億美元

﹡浩澤（０２０１４）遭高院頒令清盤繼續停牌

﹡傳德國「香腸大王」擬售肉類加工廠，潛在買家包括萬洲國際

（００２８８）

﹡遠東發展（０００３５）推英國住宅項目Ｖｉｃｔｏｒｉａ

Ｒｉｖｅｒｓｉｄｅ

﹡築友智造（００７２６）與股東附屬就中國科技園服務訂框架協議

﹡濱海投資（０２８８６）今年管道天然氣銷售增長目標保持雙位數增長

﹡萬順集團控股（０１７４６）初步有意收購業務類似且具相關牌照的內地公

司

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬轉讓廣西省柳州市土地使用權，涉

５４６０萬元人民幣



《國企紅籌》﹡中國財險（０２３２８）首席風險官于澤獲委任為黨委書記

﹡中信証券（０６０３０）配股主要為補充資本，需增加境外資本投放



《神州民企》﹡李寧（０２３３１）冀今年收入增長２５％，續強化業務核心競爭力

﹡據報吉利計劃推出全新電動汽車品牌名為「Ｚｅｅｋｒ」

﹡佳兆業美好（０２１６８）今年淨利潤增長目標約６０％



《中國要聞》﹡中鋼協料次季鋼材入去化通道，原料成本侵蝕行業利潤

﹡海關表示首二月全國綜合保稅區進出口值按年增４７％

﹡廈門產權交易中心推出全國首個碳中和服務平台

﹡瑞銀調查指國內消費者對未來收入預期溫和樂觀

﹡證監部門將支持遼寧科創企業進入資本市場

﹡網信辦表示為保障人民隱私，加緊制定個人信息保護法

﹡贓款兌換比特幣流出境外，人行稱虛擬幣成洗錢新手段

﹡上交所表示將在碳中和等方面推出更多的創新品種

﹡上海「五個新城」要建成現代化的大城市；上海五個新城至２０２５年常住

人口將達３６０萬；上海將有序放開文旅場所人數限制；上海將於上半年出

台「五個新城」配套支持細則

﹡人行非金融機構存款創新高，２月備付金環比增近８％；人行下周四在香港

發行５０億元人民幣６個月期央票

﹡螞蟻集團表示從未參與「螞蟻幣」任何形式的合作

﹡國家能源局表示首兩個月全社會用電量同比增２２﹒２％

﹡國家電網表示力爭「十四五」投資抽水蓄能電站１０００億元

﹡人行開展１００億逆回購，本周全口徑零投放零回籠

﹡「港藥通」即將落地，首批１０多種國際新藥深圳率先用

﹡廣州多家銀行嚴查購房首付來源，須為家庭自有資金

﹡中國法院據報完成商人邁克爾案首次審理，暫未作裁決

﹡銀保監修例取消合資險企外資持股不得超５１％的規定；銀保監批太平養老

等８家險企，基礎數據差異率超５％

﹡深圳表示圍繞新能源車核心業態，實施環保產業發展計劃

﹡外匯局表示２月銀行結售匯順差２８０億美元；２月外匯收支交易趨向平穩

，結匯意願穩定

﹡乘聯會預計３月狹義乘用車零售銷量同比增約６６％



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒３％，報１６０７０點



《其他消息》﹡何桂藍林卓廷等５人放棄覆核保釋

﹡徐子見申請保釋失敗，何桂藍等５人放棄今日申請保釋

﹡高院今早處理徐子見保釋申請，林卓廷等５人再申請保釋

﹡田北俊稱增選委議席類似港英委任制，民主派仍可參選

﹡譚耀宗稱人大常委會有機會下周開會討論香港選舉制度；譚耀宗料資審會或

有十多人，需熟悉法例德高望重

﹡終審法院法官韋彥德：假如香港法治受損將離開終院

﹡林鄭稱爭取加快落實跨境理財通，籲把握大灣區建設機會

﹡運輸署表示智慧交通基金本月３１日起接受申請

﹡譚允芝續任通訊局主席，任期兩年

﹡劉應彬獲委任為金管局副總裁，下月一日起生效

﹡金管局表示第四季信用卡交易額按季增１３﹒７％，按年跌１１﹒７％；上

季儲值支付工具總交易額按季升７﹒８％

﹡本港２月破產申請按月跌１９％至５４１宗，連跌３個月

﹡本港２月破產呈請按月減少１９％，連跌三個月

﹡８３隻北水基金推售，料吸１７６５億

﹡深股通額度全日用１﹒４億元，外資結束連續８日淨流入；滬股通額度全日

流走３﹒８億元，陸股通淨流出逾４０億

﹡無紙證券市場制度相關條例草案今日刊憲

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒１６％，樓價走勢反覆向上

﹡澳門明午起將香港到訪旅客隔離期從２１天縮短至１４天



《大國博弈》﹡中美首場會議火藥濃，王毅責美方發言超時非待客之道

﹡中美高層戰略對話第二場會議結束

﹡外交部表示會談開場白充滿火藥味非初衷，後面還有正餐；外交部再向

ＢＢＣ提嚴正交涉，斥變本加厲抹黑中國

﹡傳拜登推新制裁阻俄天然氣管道建設，普京倡通話直播

﹡傳華府與美企洽商於加拿大開採電動車礦產原料

﹡楊潔篪開場白過長惹美不滿，布林肯延長公開發言環節



《新冠肺炎》﹡本港新增１３宗確診，１０宗本地感染４宗源頭不明

﹡本港新增少於１０宗初步確診，包括匯豐總行裝修師傅

﹡金融業憂嚴格檢疫措施影響業務，傳商界今與港府開會

﹡消息指港府明起收緊機場抵港豁免人士檢測安排

﹡科興在智利第三期臨床測試顯示良好安全性和免疫原性

﹡塞爾維亞與國藥集團簽署新冠疫苗採購協議

﹡第三輪檢疫酒店提供８３００間房，５００元以下酒店增至１３間

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