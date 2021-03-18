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18/03/2021 13:14

《真知灼見－溫灼培》金價似已技術見底

　　《真知灼見》自聯儲局於２００９年首次量寬，驅使金價於２０１１年９月高見１９２０美
元後，金價足足輾轉跌了四年，並於２０１５年１２月最低約見１０４６美元其跌勢才告一段落
。而從１０４６美元低位到２０２０年８月高位約２０７２﹒５０美元，金價在這四年半期間卻
又累積升了９８％。而自２０２０年８月初至今，金價又進入了調整周期。上周現貨金價最低見
１６７６﹒１０（據路透社數字）美元，累積跌幅達１９％。不過，整個重點不在其跌１９％，
而是從２０１５年１２月低位１０４６美元到２０２０年８月高位２０７２﹒５０美元，其
３８﹒２％的黃金比率（Ｆｉｂｏｎａｃｃｉ）調整幅度剛好正是１６８０美元。所以解釋了為
何金價上周當調整達至略低於１６８０美元後，便作出重大技術反彈原因。
　
　　當然，技術分析可作參考，但基礎因素又能否配合金價見底回升呢？首先，支持金價的基礎
因素根本一直未變。如全球大印鈔票、低息環境及美元領導地位不穩等基本上一直存在。上周四
（１１日）於歐央行議息會，歐央行更揚言要加大買債規模以壓抑日益上升的歐洲長債息。而美
國拜登政府亦已通過了１﹒９萬億抗疫方案，料日後聯儲局也必須加碼放水配合政府大量發債，
這一切均屬利好金價前景。至於近期美國１０年債息的所謂上升，至今也遠不到２％，歷史上仍
是嚴重偏低水平，料難真正對金價帶來負面影響。
　
　　至於金價過去受壓的一個重要原因，不排除是加密貨幣深受投資者歡迎，搶走不少黃金的捧
場客。不過本周據《路透社》引述印度政府消息指，莫迪政府正計劃立法禁止加密貨幣於其國內
買賣、擁有、發行、掘礦（ｍｉｎｉｎｇ）及轉移。料法案最終通過機會大。一旦落實，這將會
是全球對加密貨幣最嚴厲的法例。假如日後有多一些國家仿效印度般加入嚴打加密貨幣行列，這
對金價可視為利好因素。當然，上述印度政府對加密貨幣的打壓只是冰山一角。我們不能基於單
一因素而認為投資者會抽資離開加密貨幣轉返到黃金去。但有關變化實在值得我們關注。
　
　　技術上，料１６８０美元繼續為金價的龐大支持。而受到加密貨幣搶佔了黃金的避險市場分
額情況下，料金價短期內要重上２０００美元也會有一定困難。但料回升上１８５０美元水平則
可有一定機會。長遠而言，待美元領導地位一步步被蠶食，料金價有機重上２０００美元水平，
但料這需較長時間。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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