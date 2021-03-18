《真知灼見－溫灼培》金價似已技術見底

《真知灼見》自聯儲局於２００９年首次量寬，驅使金價於２０１１年９月高見１９２０美

元後，金價足足輾轉跌了四年，並於２０１５年１２月最低約見１０４６美元其跌勢才告一段落

。而從１０４６美元低位到２０２０年８月高位約２０７２﹒５０美元，金價在這四年半期間卻

又累積升了９８％。而自２０２０年８月初至今，金價又進入了調整周期。上周現貨金價最低見

１６７６﹒１０（據路透社數字）美元，累積跌幅達１９％。不過，整個重點不在其跌１９％，

而是從２０１５年１２月低位１０４６美元到２０２０年８月高位２０７２﹒５０美元，其

３８﹒２％的黃金比率（Ｆｉｂｏｎａｃｃｉ）調整幅度剛好正是１６８０美元。所以解釋了為

何金價上周當調整達至略低於１６８０美元後，便作出重大技術反彈原因。



當然，技術分析可作參考，但基礎因素又能否配合金價見底回升呢？首先，支持金價的基礎

因素根本一直未變。如全球大印鈔票、低息環境及美元領導地位不穩等基本上一直存在。上周四

（１１日）於歐央行議息會，歐央行更揚言要加大買債規模以壓抑日益上升的歐洲長債息。而美

國拜登政府亦已通過了１﹒９萬億抗疫方案，料日後聯儲局也必須加碼放水配合政府大量發債，

這一切均屬利好金價前景。至於近期美國１０年債息的所謂上升，至今也遠不到２％，歷史上仍

是嚴重偏低水平，料難真正對金價帶來負面影響。



至於金價過去受壓的一個重要原因，不排除是加密貨幣深受投資者歡迎，搶走不少黃金的捧

場客。不過本周據《路透社》引述印度政府消息指，莫迪政府正計劃立法禁止加密貨幣於其國內

買賣、擁有、發行、掘礦（ｍｉｎｉｎｇ）及轉移。料法案最終通過機會大。一旦落實，這將會

是全球對加密貨幣最嚴厲的法例。假如日後有多一些國家仿效印度般加入嚴打加密貨幣行列，這

對金價可視為利好因素。當然，上述印度政府對加密貨幣的打壓只是冰山一角。我們不能基於單

一因素而認為投資者會抽資離開加密貨幣轉返到黃金去。但有關變化實在值得我們關注。



技術上，料１６８０美元繼續為金價的龐大支持。而受到加密貨幣搶佔了黃金的避險市場分

額情況下，料金價短期內要重上２０００美元也會有一定困難。但料回升上１８５０美元水平則

可有一定機會。長遠而言，待美元領導地位一步步被蠶食，料金價有機重上２０００美元水平，

但料這需較長時間。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

