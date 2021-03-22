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即市新聞

22/03/2021 07:50

《華爾街內望》美國債息升勢暫歇，美股個別發展，道指跌２３４點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國債息近期急升後稍作喘息，美股上周五（１９日）個別發
展，當中道指下跌。
　　道指跌０﹒７１％或２３４點，收報３２６２７點。標指跌０﹒０６％或２點，報３９１３
點。納指攀升０﹒７６或９９點％，報１３２１５點。上周累計標指和納指均跌０﹒８％，道指
跌０﹒５％。
　　美國十年期國債收益率在過去七周因通脹增長預期而大幅上揚，該收益率上周五跌不足１個
基點，報１﹒７２１％，仍在十四個月高位附近徘徊。三十年期國債收益率回落，收跌２﹒７個
基點，報２﹒４４９３％。
　　有意見認為最近收益率上升的步伐令人不安，市場擔心如果這種勢頭持續下去，市場可能會
視之為通脹失控。
　　上周五亦是今年第一個四重結算日，即四巫日，但交投仍有序，沒有導致交易量和波動性過
量增加。
　　板塊方面，銀行股指數跌１﹒６％，聯儲局早前表示不會延長將於本月底到期，因應疫情而
臨時實施的監管放寬措施。
　　個股方面，Ｖｉｓａ急挫逾６％，市值蒸發近３００億美元，有報道指公司正接受司法部調
查。聯邦快遞勁升６﹒１％，公司表示季度獲利增幅超預期，主要因為運費上漲，加上假日期間
疫情推動電商銷量猛增。
　　Ｎｉｋｅ跌４％，公司因運輸問題和實體店低迷，其季度銷售不及預期。Ｆａｃｅｂｏｏｋ
勁升４﹒１％，總裁朱克伯格表示蘋果即將對廣告銷售的隱私政策進行調整，使公司處於更有力
地位。（ａｌ）

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