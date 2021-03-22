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即市新聞

22/03/2021 07:50

《匯市走勢》聯儲局不會延長補充槓桿率豁免期，美元觸及逾一周高

　　《經濟通通訊社２２日專訊》聯儲局允許因應疫情而推出的資本金要求豁免期限到期，導致
美債債息脫離低位，美元上周五（１９日）走高，並觸及逾一周高位。
　　美元指數漲０﹒１％，報９１﹒９０６，上周累計漲０﹒６％。歐元兌美元跌０﹒１％，報
１﹒１９０８。市場擔憂歐洲進一步實施疫情封鎖，當中法國上周開始對１６個地區實施新一輪
為期四周的封鎖。
　　日圓兌美元持平於１０８﹒８９，央行擴大債息目標區間，符合市場預期，上周累漲
０﹒４％，創上月中以來最好表現。加密貨幣市場方面，比特幣漲２％至５８８０４美元。
　　聯儲局上周表示不會延長將於本月底到期，因應疫情而臨時實施的監管放寬措施，美國大型
銀行將需要由下月起恢復持有針對美債和央行存款的額外壞賬準備資本。
　　美國十年期國債收益率在過去七周因通脹增長預期而大幅上揚，該收益率上周五跌不足１個
基點，報１﹒７２１％，仍在十四個月高位附近徘徊。三十年期國債收益率回落，收跌２﹒７個
基點，報２﹒４４９３％。
　　有意見認為最近收益率上升的步伐令人不安，市場擔心如果這種勢頭持續下去，市場可能會
視之為通脹失控。
　　上周五亦是今年第一個四重結算日，即四巫日，但交投仍有序，沒有導致交易量和波動性過
量增加。（ａｌ）

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