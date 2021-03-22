《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊，部署相關認購證和牛證

《牛熊志選》上周市場受到美國長期債息率急升影響而顯著波動，加上投資者期待的中美會

談未有喜訊，港股上周五（１９日）急跌，再次失守５０天線，短線料續穿梭於５天和１０天兩

條平均線在２９０００點附近反覆，策略上以候低吸納為主。恆指牛熊證資金流情況，截至上周

四（１８日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約２４７５﹒０萬港元資金淨流入，顯示有資

金流入好倉，恆指熊證則累計約４０２１﹒０萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分

布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２７８００點至２８０９９點之間，累計相當

約２０４３張期指合約；熊證街貨主要在收回價２９９００點至３０１９９點之間累計了相當約

１４４５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降２﹒１個波幅點至１９﹒６％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒８個波幅點至２０﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降２﹒８個波幅點至２６﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降２﹒０個波幅點至

３２﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降３﹒８個波幅點至３４﹒９％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降２﹒７個波幅點至３７﹒４％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降７﹒２個波幅點至３９﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅下降２﹒３個波幅點至

２２﹒９％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降２﹒５個波幅點至２８﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降２﹒５個波幅點至２２﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒７個波幅點至１９﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降２﹒４個波幅點至

２４﹒８％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約２﹒０３億

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約６８８元至７７８元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒８倍至８﹒８倍；牛證方面，

資金留意收回價５９６元至６１５元之間的較貼價條款，收回距離約２﹒１％至５﹒５％，槓桿

約１５﹒４倍至２７﹒８倍。另外，京東（０９６１８）相關認購證及牛證期內錄得約

４６４１﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價３８０元至３９０元附近的中長期及長期價

外條款，實際槓桿約５﹒５倍至７﹒０倍；牛證方面，資金留意收回價２６８元至３１３元之間

的較貼價條款，收回距離約４﹒４％至１８﹒１％，槓桿約４﹒９倍至１４﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內銀河（０００２７）的相關認沽證及熊證合共錄得約

１６１７﹒０萬元資金淨流入部署。銀河認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約５５元至

６５元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒８倍至５﹒９倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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