《一周攻略－周進略》追高套牢成阻力，橫行洩氣交投減

《一周攻略》金融市場的韻律，延續過去數周的主題，由通脹預期升溫，到美國國債孳息率

趨升，以至各種風險資產在估值上打折扣，投資者重新評估風險與回報的比例，調整組合和倉位

，包括槓桿和現金水平等，以至好一陣子的資金大移動，資產價格波動，但不算很誇張，亦未至

於系統性風險，皆因整個故事的脈絡，其實全球投資者都清楚得很，只是甚麼時間及以何種理由

觸發，不容易在事前估計到而已。



＊通脹預期，追本溯源＊



是的，事態發展一脈相承，而整件事的開端，便是通脹預期升溫。追本溯源，這個通脹預期

又怎樣得來呢？說來容易，其實是疫情困擾全球一年多之下，各地經濟在社交隔離和正常活動封

鎖之下，經濟增長大降，甚至有負增長，是以隨著疫苗出現，若稍後各地可望逐步回復正常，則

經濟活動大增，在低基數效應下，一段可見將來的增長必然快速，而當中最快有反應的，自然是

各種原材料或能源等，在供應鏈的最開端，之後才逐步由生產物價，以至消費物價反映，這是市

場上的常識。當然，若各地政府財政政策中的補貼資助，可以高比例地給直接消費掉，則消費物

價亦必然有反應。正是這一連串的合理預期之下，只消稍微的風吹草動，大宗商品價格聞風先動

，則大家便會在債息等其他地方進一步反映出來。

問題是，這種類似於一次性的物價增長，是否足以反覆持續地刺激物價一直升，這一點才是

最終決定市場上不少聲音跟美聯儲作為央行的最根本分別。是的，由於全球疫情影響所及，是全

球經濟大衰退，規模之大，肯定載入史冊，而由谷底大幅反彈，物價的增速亦可以預見是明顯增

加。問題是，這種物價水平的上升，會否失控變成脫彊野馬，甚至重演當年上世紀七十年代的情

況呢？



＊上世紀滯脹或大蕭條翻版重來？＊



投資者的擔心不可說是沒道理，但要明白的倒是，當年的滯脹，也就是經濟停滯不前，但通

脹嚴重惡化，當中不是一兩次石油危機便解釋得了，當中更涉及當時美國政府的應對失策，甚至

美聯儲亦沒有好好把關所致，不是一時三刻，而是持續十年八載的連串錯失造成的。

當然，有人擔心，假如不是那次滯脹的翻版，會否是更嚴重的，類似上世紀三十年代，經濟

大蕭條時期的情況呢？這個可不是無的放矢，不少市場上有份量的參與者，似乎都認為，當年金

融海嘯後，央行以超低利率和量寬解救危機，但副作用是之後造成資產價格急升，財富分配不平

均的惡化，造成社會的兩極分化，近年的政經形勢彰彰明甚，而根據大舊條那次的經驗，這一點

是出奇地相似，以至央行的行動或不行動，似乎都符合當年的模式，令人不寒而慄。果如是，當

年的物價變化，也可能是另一可供參考的經驗了。



＊零息放膽無懼，升息心態調節＊



誠然，以上所言，有相當的道理，但，別忘記，經過這麼多年後，經濟學界已對於那段歷史

有相當認識，以至之後在央行擔任要職的一眾大員，都是有此訓練背景的。以此觀之，歷史不容

易是簡單重複。

無論如何，目前市場正經歷一陣子的調整，不是所謂股市下跌的調整，而是真的從心態上調

整，由之前零息時代的放膽無畏懼，到如今開始意識到，不再零息，也就是持有不同資產的機會

成本都在漲升，而這一點亦是符合現金流折現模式的基本理解的，人同此心，心同此理，金融界

的專才們都是學這一套信這一套的，自然在心態上要調節一下，也順帶在組合中和部署中調節一

下了。



＊早前最受惠，如今必陣痛＊



如此一來，不難明白，即使沒有疫苗帶動經濟復甦的憧憬，單純是利率趨升，已經會令原本

在零息時最受惠的工具，包括新經濟科技股，以至比特幣或黃金等，短期有一會的陣痛，之前好

一段時間追高套牢的，自然形成反彈時的阻力了。另一邊廂，舊經濟或相對重資產的，以至在現

金流有較多把握的，便成為新焦點，只是不要忘記，利率上升會局部抵消這一些升勢。故此，目

前市況，自然是資產泡沫緩緩地洩氣，市場上的交投流轉減慢，好一陣子會有波幅區間收窄以至

橫行。如今港股是好例子。至於美股，舊經濟為主的道指創新高，新經濟為主的納指受壓，也是

上述趨勢的反映。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

