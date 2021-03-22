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即市新聞

22/03/2021 08:54

《套期保值－蕭猷華》拜登倡萬億基建計劃，大宗商品何去何從？

　　《套期保值》上周環球股市持續波動，主要受美國１０年債息升破１﹒７％、原油價格單日
跌超過８％、預期中美高層戰略對話艱巨。眾所周知，美國債息走高是因為經濟復甦帶來預期通
脹，不過筆者認為美債利率不大可能持續上升，因為美國經濟復甦仍然是疲弱的。此外，美國聯
儲局亦可以運用扭曲操作（ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｔｗｉｓｔ），透過沽出短債、買入長債，降
低長期利率，藉此鼓勵銀行向中小企放貸，刺激經濟。
　　另一方面，拜登政府通過１﹒９萬億美元刺激經濟方案之後，下一個目標就是大型基建計劃
，有分析指這次基建計劃規模可能達４萬億美元，拜登所屬民主黨倡議的基建計劃很大比例集中
於新能源領域、修復自行車道、增加電動車配套等；共和黨則是希望投放傳統基礎設施，包括修
復鄉交道路、橋樑等。
　　拜登基建計劃是長遠的項目，要落實方案，起碼半年，預期兩黨於國會將產生激烈的辯論。
基建項目雖然能給美國帶來數以百萬個就業機會，不過，錢從何來？舉債？加稅？目前，美國財
政赤字驚人，若大幅發債以支持基建項目，預期得不到共和黨人支持；另一選項是拜登將會增加
稅收，包括向富人加稅和徵收碳排放稅等。故此，從經濟層面來看，會進一步推高通脹；從商品
層面來看，則會推升大宗商品需求，原材料價格進一步走高。
　　從最近倫敦期銅價格曾經升至９５００美元之以上，主要由於在「後疫情」時代，各國正加
快基建項目、起屋建路，以至新能源領域、電動車發展等，基本金屬的需求不斷增加。此外，銅
的供應漸見緊張，庫存減少，未來幾個月銅供應缺少的風險存在。故此，若拜登基建計劃最終能
成功落地，勢必進一步推高大宗商品價格。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》

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