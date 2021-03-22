《凱文隨筆－凱文》中美「鬥而不破」局面結束

《凱文隨筆－凱文》國務委員楊潔篪周末在阿拉斯加，向國務卿布林肯，與美國國家安全顧
問蘇利文直言：「你們沒有資格…從實力的地位出發…」。令吾輩想起當年鄧小平跟所謂「鐵娘
子」英國首相說的話「香港的主權是沒有討論的餘地」（鐵娘子恐嚇鄧小平，收回香港將是災難
）一樣堅決自信，幹得漂亮，令每一位中國人都感到自豪；楊潔篪的話講得很文明，沒帶情緒化
的罵辭，但份量極重，肯定是獲習近平主席指示，認為中美雙方關係已徹底破裂，中國已無法再
容忍了。
台灣媒體幾天前的一篇報導指，美國前駐聯合國大使克拉夫特（Ｋｅｌｌｙ Ｃｒａｆｔ）
今年１月啟程訪問台灣，上了軍方專機，中國通報美國，會以軍事行動回應，解放軍及後拒絕再
與美國溝通，準備作戰。當時全方位瘋狂對付制裁中國、美國歷來最兇悍的總統特朗普軟了。年
事已高的拜登沒特朗普那股狠勁，但更陰詐，上任後不但保留特朗普對中國的制裁措施，還變本
加厲。楊潔篪的話似乎清晰表明，要侵犯中國主權、要遏抑中國發展，來吧！奉陪到底，但看不
到你們有這個能力。
中國外長王毅今天（２２日）也將與俄羅斯外長會面，反映國際情勢似乎真的緊張起來了。
拜登前幾天形容普京是「殺手」，後者笑眯眯地回應：「祝你身體健康。」美國對中、俄這等級
別的對手，除了給對方扣帽子，似乎已沒有別的方法。在中美阿拉斯加會談前，美國四出訪問所
謂「盟友」，布林肯在開場白提到，跟百多名對口官員（一個國家只有一個外交部長）談過中國
問題，有必要這麼虛張聲勢嗎？全球一百多個國家聯手對付中國？即便是真的，也都是一些沒有
主權、沒有實力的國家罷了。中國也有戰略伙伴，最具實力的計有俄羅斯、北韓、伊朗，其他如
菲律賓政府，也公然表示不買美國的帳，非洲國家也幾乎都是中國的朋友。
加拿大政府替美國辦事，將華為的孟晚舟扣留了多年，等待美國發落；與此同時，加拿大商
人邁克爾的案已在上星期五閉門審訊，另一加拿大外交官康明凱的案也在今天開審。中加雙方的
「禮尚往來」也進入了新階段。國際局勢似在升溫，打不打仗真沒法說準，但一方不斷在挑釁生
事，另一方若堅持忍讓，最終只會讓挑釁方得意忘形。
這兩天，社交平台火熱的視頻是拜登上飛機時在樓梯連跌幾交，跌一交還可以借辭說是不小
心，跌幾交就說明身子不聽使了，難怪普京關注他的健康。拜登能否完成四年任期，已是個大疑
問。假若這老人身體包恙，有一天無法履行總統職務，改由副總統執政，國際情勢會否出現轉機
？事實告訴我們，非白人族裔在美國當上高官後，對付中國比白人更狠，奧巴馬、上任國務卿的
中國幕僚余某人，以至今屆政府的貿易代表戴琦等，比比皆是。儘管如此，凡事都沒有絕對，副
總統賀錦麗會否是個例外，且先看拜登老人家的健康狀況。
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