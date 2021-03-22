《專家之言－葉尚志》總體仍處調整格局，重磅股業績是焦點

《專家之言》港股上周五（１９日）修正反彈了四日後，又再出現回壓下打。恆指跌了有４

１０多點，回跌至２９０００點以下來收盤，而大市成交量回升至２０００億元水平，主要是受

到富時指數首納１１隻科創板股票所帶來的相關影響，相信近期形成出現的淡靜格局市況未有改

觀。現階段，港股仍處於調整行情發展，估計後市仍將以向下尋找支持為主流，而美債息率、北

水動向以及公司業績，依然是目前影響港股的關鍵因素。值得注意的是，焦點權重股如騰訊（０

０７００）、中移動（００９４１）、建行（００９３９）、以及美團－Ｗ（０３６９０）等等

，即將於周內公布業績，宜多加注視。



恆指出現低開低走，在盤中曾一度下跌６６８點低見２８７３８點，指數股普遍受壓，其中

，建行（００９３９）跌２﹒１２％、友邦保險（０１２９９）跌０﹒５６％、騰訊（００７０

０）跌１﹒９５％、比亞迪股份（０１２１１）跌３﹒７５％，新舊經濟輪動失效並出現同步下

跌，要提防盤面弱勢有加劇的傾向。恆指收盤報２８９９１點，下跌４１５點或１﹒４１％。國

指收盤報１１２８４點，下跌１８７點或１﹒６２％。另外，港股主板成交金額回升至２０６１

億多元，而沽空金額有２７１﹒２億元，沽空比例１３﹒１６％。至於升跌股數比例是５７８：

１２９１，日內漲幅超過１０％的股票有２６隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２１隻。



美國國債息率的持續上升，依然是市場的不穩定因素。尤其是當市場現時重點監察的１０年

國債收益率升穿了１﹒７％後，也就是升越了美國現時通脹ＣＰＩ之後，扣除通脹後的實質利率

就由負轉正了。這個對於計算未來現金流折現的估值模式ＤＣＦ Ｍｏｄｅｌ，就會出現減值影

響，對於依賴未來收入來支撐現時股價的成長型股份，市場因而出現調估值殺估值是必然的行為

動作。



因此，如果美國１０年國債收益率繼續高企於１﹒７％以上，甚至在美聯儲目前容許其有進

一步上升空間、未有採取扭曲操作（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｔｗｉｓｔ）又或孳息曲線調控Ｙｉ

ｅｌｄ Ｃｕｒｖｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ來壓制長端利率升勢的話，相信高估值的成長型股份，包

括互聯網科技股、手機相關股、光伏股、汽車股以及消費股等等，在市場需要調估值的影響下股

價仍將受壓。當然，如果該公司股份的未來增長是足夠強的話，可以抵銷實質利率上升所帶來的

負面影響，目前股價的殺跌將會是吸納好機會。另一方面，今年初北水湧入也把一些成長型股份

的股價以及估值大幅推高偏離了，因此，如果他們的股價能夠回整至貼近甚至低於去年收盤價，

操作上的吸納安全邊際會更理想。《第一上海首席策略師 葉尚志》

