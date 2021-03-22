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即市新聞

22/03/2021 12:29

【百度上市】第二上市股首掛升幅見受限，麥嘉嘉：百度宜揸不宜追

　　《經濟通通訊社２２日專訊》百度集團（０９８８８）公布來港第二上市招股結果，公開發
售部分超購１１１﹒０１倍，一手中籤率１５％，認購５０手（２５００股）方穩中一手５０股
，乙組最大認購額、俗稱「頭錘飛」的有效申請有５張，中籤率１﹒４２％。每股發售價２５２
元，比招股價上限２９５元低出１４﹒６％。
　　百度美股ＡＤＳ上日收報２５７﹒４７美元，以每股ＡＤＳ兌換８股Ａ類普通股計，即每股
約２５０元，香港定價較美股高出近１％。
　　按照招股價計算，估計公司將收取的全球發售所得款項淨額約２３６﹒８２億元，當中額約
５０％用於持續科技投資，並且促進以人工智能為主的創新商業；約４０％用於進一步發展百度
移動生態，進一步實現多元變現；及１０％用於一般企業用途。
　　聯席保薦人為美銀、中信證券、高盛，該股份將於明日（２３日）掛牌。

＊持股者勿期望短期有出色表現＊

　　在美上市大型科技股百度將於明日在港掛牌，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通
訊社》表示，參考過往美股中概股回港二次上市的情況，通常僅有不足一成升幅，如阿里（０９
９８８）首日升逾６％、京東（０９６１８）漲逾３％等。回港中概股升幅受制於美股表現，且
環球市況受累債息高企，科技股積弱，建議無貨投資者切勿過早追入。而百度在港上市價未有較
美股折讓，持股者亦不應期望短期有出色表現。
　　然而，百度在港發售部分超購逾１１１倍，反映市場對中概科網股有一定需求，雖然科技股
短期偏淡，但長期仍具增長潛力，百度多年深耕人工智能領域，近期更與吉利（００１７５）聯
手打造汽車合資公司，該股中長線股價應有不俗表現。她建議有貨者可持有一段時間作長期投資
，籲有意建倉者應待股價進一步回調才趁機收集。（ｐｌ）

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