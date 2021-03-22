【全球放水】瑞士央行上年外匯干預規模飆升至１１００億瑞郎

《經濟通通訊社２２日專訊》瑞士央行今日公布年報顯示，上年外匯干預規模按年增加逾７

倍至１１００億瑞郎，創自２０１２年以來最高，因為央行需要對抗疫情期間瑞郎的升值壓力。

央行強調資產負債表規模是貨幣政策的直接結果，如果有必要將進一步擴大資產負債表，重

申匯市干預及相應的資產負債表擴張，目前是必要的貨幣政策工具，強調匯市干預與匯率操縱毫

無關係。（ａｌ）

