【代幣狂熱】傳加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ延後至下月上市

《經濟通通訊社２２日專訊》據外電報道指，加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ將延後至下

月上市，因為美國證券交易委員會（ＳＥＣ）一直在審查該公司直接上市的計劃。

另外Ｃｏｉｎｂａｓｅ最新同意支付６５０萬美元，與美國商品期貨交易委員會

（ＣＦＴＣ）就有關發布誤導性交易數據，增加旗下專業平台ＧＤＡＸ交易量的訴訟達成和解。

（ａｌ）

