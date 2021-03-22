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22/03/2021 15:18

【代幣狂熱】傳加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ延後至下月上市

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據外電報道指，加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ將延後至下
月上市，因為美國證券交易委員會（ＳＥＣ）一直在審查該公司直接上市的計劃。
　　另外Ｃｏｉｎｂａｓｅ最新同意支付６５０萬美元，與美國商品期貨交易委員會
（ＣＦＴＣ）就有關發布誤導性交易數據，增加旗下專業平台ＧＤＡＸ交易量的訴訟達成和解。
（ａｌ）

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