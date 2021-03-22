【大國博弈】傳歐盟準備以侵犯人權為由對中國實施制裁

《經濟通通訊社２２日專訊》據彭博社引述知情人士透露，歐盟各國外長預計將於今日簽署

一系列針對侵犯人權行為的懲罰措施，當中包括對中國的制裁。

消息透露這些措施是針對中國涉嫌侵犯新疆維吾爾族人權行為的回應，據悉制裁措施將針對

４名個人和１個實體。

雖然早前美國已經宣布對包括兩名政治局委員在內的中國官員實施制裁，但歐盟的制裁行動

很大程度上可能只屬象徵式。（ａｌ）（ｚｚ）

