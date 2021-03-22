【大國博弈】傳歐盟準備以侵犯人權為由對中國實施制裁

《經濟通通訊社２２日專訊》據彭博社引述知情人士透露，歐盟各國外長預計將於今日簽署
一系列針對侵犯人權行為的懲罰措施，當中包括對中國的制裁。
消息透露這些措施是針對中國涉嫌侵犯新疆維吾爾族人權行為的回應，據悉制裁措施將針對
４名個人和１個實體。
雖然早前美國已經宣布對包括兩名政治局委員在內的中國官員實施制裁，但歐盟的制裁行動
很大程度上可能只屬象徵式。（ａｌ）（ｚｚ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|香港要聞22/03/2021
35萬人接種首劑疫苗 林鄭：續採購第四款疫苗
|財經熱話22/03/2021
【百度上市】第二上市股首掛升幅見受限 麥嘉嘉:百度宜揸不宜追
|FOCUS22/03/2021
【FOCUS】歐洲第三波蓄勢待發 英國歐盟「搶疫苗」升溫
|開市Good Morning22/03/2021
溫傑：李寧可於44元水平吸納
|中國故事20/03/2021
【冰雪對話】中美會晤結束不發聯合聲明 雙方存分歧但有坦率對話
|財經熱話19/03/2021
【新招增持】長實買資產再回購惹私有化憧憬 分析：仍言之尚早
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰