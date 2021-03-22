【債息飆高】國際貨幣基金：美國新刺激方案僅推動通脹暫時攀升

《經濟通通訊社２２日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）首席經濟學家戈皮納特上周五（

１９日）接受訪問時表示，美國總統拜登的１﹒９萬億美元新刺激方案可能推動通脹暫時攀升，

但不太可能持續太久。

她強調如果物價持續上漲，聯儲局有應對通脹的工具，但警告迅速加息可能會令通脹失控，

她同意聯儲局主席鮑威爾的觀點，即今年通脹會急升至２﹒４％，高於儲局２％的目標，而這將

是物價的一次性上漲，不會改變未來的通脹。

她指出美國勞動力市場存在閒置，但通脹對市場閒置的敏感度降低，而且市場普遍預期通脹

將接近２％。

她亦警告各國央行需要對利率突然飆升保持警惕，因為如果預期開始顯示通脹將持續上升，

這可能會產生後果，另外如果聯儲局採取任何迅速加息的行動，而非更漸進作出調整，都可能導

致動盪。



＊副總裁杰佛里岡本：全球經濟復甦有增強跡象＊



國際貨幣基金副總裁杰佛里岡本周六（２０日）指出有跡象顯示全球經濟復甦增強，但警告

仍有重大風險，包括出現病毒突變，而整體前景仍然存在高度不確定性，而且發達國家和新興國

家間的疫苗供應非常不平均。

他表示組織將在下月初更新全球經濟增長預測，以反映美國額外財政刺激支出的影響，但未

透露任何細節。

他亦強調自疫情開始以來，約９０００萬人低於極度貧窮線，而預計不包括中國在內，上年

至下年間新興國家和發達國家累計人均收入將比疫情前低２２％。

他又指部分國家通過提高支出對抗疫情，緩解經濟衝擊的空間很小，特別是高負債的低收入

國家。他亦提到即使中國私人消費落後於投資，但經濟已經恢復到疫前增長水平。（ａｌ）

