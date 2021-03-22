【債息飆高】安聯經濟顧問：聯儲局或無法掌控債市，惟不打擊經濟

《經濟通通訊社２２日專訊》德國金融服務集團安聯首席經濟顧問埃爾埃里安上周接受訪問

時表示，聯儲局或會失去對債市的控制，市場上的流動資金或會出現短缺，但經濟不會受打擊，

故建議投資者應吸納股票。

他指出在聯儲局繼續實施寬鬆貨幣政策下，投資者應該更主動作出投資決定，因為今年金融

市場上的投資產品不會好像上年大幅飆升，並具體建議應投資與經濟復甦相關的股份。（ａｌ）

