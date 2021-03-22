【全球放水】聯儲局宣布銀行補充槓桿率豁免措施月底到期不延長

《經濟通通訊社２２日專訊》聯儲局上周五（１９日）宣布，銀行補充槓桿比率（ＳＬＲ）

豁免措施將於本月底到期，但將對該規則進行檢討，因為擔心這些緊急疫情貨幣政策措施，導致

該規則不再像預期般發揮作用。

聯儲局於上年４月暫時將美國國債和央行存款排除在補充槓桿率外，而今次決定意味銀行將

不得不針對這些資產重新持有額外資本，市場又認為允許該規定豁免到期或促使銀行減債，並減

少其他投資者購債的資金。

聯儲局強調相信允許豁免到期，不會影響債市的流動性或造成市場混亂，因為債市已經企穩

，而大型銀行亦擁有較高的資本水平，該規則的任何變化都不會削弱銀行資本金要求的整體實力

，補充需要重新評估該比率，以防止或制約經濟增長、破壞金融穩定的壓力。



＊聯儲局主席鮑威爾：美國擺脫危機後將更強大＊



聯儲局主席鮑威爾上周五在《華爾街日報》發表文章指，美國擺脫疫情危機後將更強大，不

過他提到逾一年前的憂慮，疫情可能帶來「沉重代價」。他又重申儲局將繼續為經濟提供所需的

支持直到實現復甦，而目前復甦遠未完成。

鮑威爾今日將在國際清算銀行會議上發表講話，明日將於眾議院金融服務委員會作證，後日

將在參議院金融委員會就疫情援助、救濟和經濟安全法作證。

里士滿聯儲銀行總裁巴爾金周末接受訪問時表示，美國債息上升反映市場對經濟前景的觀看

法，不擔心債息上升導致長線資金成本增加，相反更擔心債市未正常運行。

巴爾金認為隨著疫苗推出，被壓抑的需求重新回到經濟，美國經濟於夏季及秋季的表現將非

常強勁，並強調經濟能夠承受稍微更高的利率，他又透露儲局無意調高短期利率直至經濟達致全

面就業與通脹穩定的目標。（ａｌ）

