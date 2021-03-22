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22/03/2021 08:35

【全球放水】俄羅斯央行意外加息０﹒２５厘，超出市場預期

　　《經濟通通訊社２２日專訊》俄羅斯央行上周五（１９日）宣布加息０﹒２５厘，指標利率
將上調至４﹒５厘，超出市場預期維持在４﹒２５厘不變。
　　央行解釋當前風險已轉為偏向通脹，短期內偏向通脹的風險與全球市場波動性增強有關，並
受各種地緣政治問題等因素推動，而央行對未來再上調利率持開放態度。（ａｌ）

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