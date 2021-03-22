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22/03/2021 08:59

【大國博弈】馬斯克反駁特斯拉無從事間諜活動，傳中國軍方禁用

　　《經濟通通訊社２２日專訊》特斯拉行政總裁馬斯克周六（２０日）以視像形式出席中國發
展高層論壇時強調，如果特斯拉利用汽車收集情報，從事間諜活動，公司將會在中國或其他任何
地方關閉，重申公司有非常強大誘因對任何信息都保持高度保密，他又呼籲中美應增強互信。
　　而據彭博社報道指，中國政府已禁止特斯拉的汽車進入軍隊營區和家屬院，因為他們擔心其
內置鏡頭或收集敏感數據。
　　據知情人士指該禁令由軍方發布，要求特斯拉車主將車輛停放在軍隊所屬區域以外，據悉軍
隊家屬院的住戶本周亦接到相關通知，而據網上流傳消息指，特斯拉裝有全方位鏡頭和超聲波傳
感器使車主暴露位置。
　　而據《華爾街日報》報道指，中方發現特斯拉車上的感應器除了可以記錄周邊地點的影像，
亦可收集使用時間、方式及地點、司機個人資料、手機聯絡人名單。
　　不過馬斯克曾解釋，內置鏡頭是為了防止汽車受外來攻擊時，車主可查看影片，公司亦強調
在中國銷售的特斯拉汽車，其內置鏡頭均未啟用，亦未參與全自動駕駛的初步測試，強調其私隱
政策符合中國國家法律和地方法規。（ａｌ）（ｚｚ）

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