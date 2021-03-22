【大國博弈】澳洲外長佩恩：不會放棄價值觀換取與中國對話

《經濟通通訊社２２日專訊》澳洲外長佩恩上周接受《悉尼先驅晨報》訪問時表示，不會放

棄重要的原則、價值觀，換取重啟與中國的對話，強調拜登新政府已經表明會支持澳洲。

她又指最近幾個月曾與中國外長王毅聯繫，尋求重啟對話，但他還未作出回應，強調澳方歡

迎部長級或領導人級的會談。（ａｌ）

