【英國脫歐】傳英國及歐盟接近就金融業合作達成諒解備忘錄

《經濟通通訊社２２日專訊》據英國《金融時報》引述接近當地財政部消息人士報道指，英

國及歐盟接近就金融業合作達成諒解備忘錄，並可以就討論框架作進一步討論，不過該備忘錄未

解決倫敦金融業接洽歐盟金融市場的問題。

歐盟金融服務專員麥吉尼斯將於今日與央行行長貝利舉行會議，她直言英歐雙方有希望簽訂

合作備忘錄，不過歐盟不急於批准英國金融業准入歐盟金融市場。（ａｌ）

