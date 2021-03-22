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22/03/2021 10:37

【英國脫歐】傳英國及歐盟接近就金融業合作達成諒解備忘錄

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據英國《金融時報》引述接近當地財政部消息人士報道指，英
國及歐盟接近就金融業合作達成諒解備忘錄，並可以就討論框架作進一步討論，不過該備忘錄未
解決倫敦金融業接洽歐盟金融市場的問題。
　　歐盟金融服務專員麥吉尼斯將於今日與央行行長貝利舉行會議，她直言英歐雙方有希望簽訂
合作備忘錄，不過歐盟不急於批准英國金融業准入歐盟金融市場。（ａｌ）

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