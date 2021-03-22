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即市新聞

22/03/2021 18:46

《台股攻略－馮偉明》台股走勢震盪，升１１８點收市

　　《台股攻略》台股今日（２２日）走勢震盪，上下波幅超過２５０點。加權指數今早以
１６０６５點低開，隨後反覆向下至１５９８３點低位，但午市過後台積電強勢反彈，帶動電子
股上揚，加上傳產、金融及航運買盤承接力強，刺激大市掉頭向上收復萬六點關口，最終收報
１６１８９﹒２２點，升１１８﹒９８點，成交金額為３３２２億元（新台幣．下同）。
　　電子股普遍表現強勢，引領大市上升。台積電今早低開，午後有買盤進場支持，股價強勢反
彈，收報５９３元，升２元。鴻海近期在蘋果概念股中表現最為強勁，收報１３０元，升
６﹒５０元，收復季線。大立光則表現疲弱，收報３３１５元，跌４０元。其他電子權值股方面
，群創以漲停價１８﹒８５元收市，創６年新高；而聯電、聯發科、國巨、廣達、台達電等亦紅
盤高收。傳產股同樣表現強勁，水泥股成大市焦點。台泥今年將配發３﹒５０元的現金股利，高
殖利率刺激股價上揚，收報４５﹒８０元，升３﹒１０元，升幅超過７％，而亞泥及嘉泥亦升超
過２﹒５０％。資金持續流入航運股板塊，長榮海運、萬海航運及陽明海運全面升至漲停收市，
分別收報４５﹒８５元、５４﹒５０元及３５﹒８５元。而從事散裝航運的四維航、台航、中櫃
同樣漲停收市，分別收報１８﹒７５元、２５﹒４０元及２０元。榮運、中航、裕民、志信等亦
升３％以上。
　　傳產股表現轉強，加上今年第一季即將完結，指數料力守月線，惟全球股市震盪加劇，投資
者應提防短期震盪。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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