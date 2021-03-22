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即市新聞

22/03/2021 11:03

《窩輪豪情－梁業豪》港股開市後即尋獲重要支持

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、地
產建築業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中華煤氣
（００００３）、百濟神州（０６１６０）與中升控股（００８８１），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選中國平安（０２３１８）、申通快遞（０２０５７）與港鐵（０００６６）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、地產建築業與必需性消費業。
此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為百濟神州、中華煤氣與新
奧能源（０２６８８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認
沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國平安、中通快遞與中海油
（００８８３）。
　　今早（２２日）港股開市後的表現非常不錯，恆指於２８８０１低開後，由於已到達筆者開
市前於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內預期的即市重要支持位，立即掉頭上揚。現已成功轉跌為升。若這
個強勢能夠維持至收市，本周港股便有較大機會逐漸轉穩，繼續其（４）－ｂ浪反彈過程。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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