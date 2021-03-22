《談國論企－黎偉成》中國須重定對美略戰硬國策

《談國論企》中國須盡快制定對美國具高度嚴格、全面的戰略性硬國策，特別是在政治、軍

事、科技等方面要強有力的回應和反擊美方惡擊的政策、策略和相關做法，狠狠地讓美知難，始

能夠直真正正的在經貿、社會等以至國際多方面，相互尊重、平等互利的雙邊、多邊合作，達致

共贏的良佳效益。此因美帝國霸權主義者２０２１年３月１８日在阿拉斯加的對話前後，盡顯要

打壓甚至攬炒中國之惡思劣行，中國很有需要有持續性強硬對應，千萬不要把視華為敵者看作朋

友，否則受損極其嚴重。



＊千萬不要把視己為敵者作友免受重創＊



我一直狠批美國把仇華、壓華、反華作為長期國策，只是一眾政客、政棍在不同時期，採取

不同策略和行徑，所言可見印證之於：美國民主黨人奧巴馬當總統時期高調地名為「重返亞洲」

，實為圍堵中國，到共和黨人特朗普入主白宮，更由陰轉明的張牙舞爪地對華作全方位的攬炒，

而拜登上台不足兩個月又重施圍堵之故技，足見美國兩大政黨反華政策的一致性；而這與美帝由

中華人民共和國於１９４９年１０月１日成立起便聯同西方主要國家密不透風的團團圍困成所謂

「鐵幕國家」劣舉，大同小異，都是要當年欲重演「八國聯軍」、滅殺社會主義在中國，到如今

就是眼紅中國經７０年特別是最近４０年改革開放已成為世界第二大的經濟體系。

舊惡不改，就劣續來。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎和國務

委員兼外長王毅，於２０２１年３月１８日赴阿拉斯加安克雷奇，面對面晤美國國務卿布林肯、

美國總統國家安全事務助理沙利文，在第一場會談「出人意表」地直斥與會者之非。因美方不顧

國際外交慣例，妄自「尊大」的以「美國觀」攻擊中國，甚至干預內政，而布林肯之劣行，使本

已是由美方惡炒底下的兩國惡劣關係更劣。

由是中國得嚴肅認真地重新全面地評估和制定對美國的國策，我的建議主要有幾個方面（一

）宜改變對美國政策的總方針和精神，因美國民主、共和兩黨的共識，特別是由奧巴馬、特朗普

到如今當權的拜登，都是要以圍堵、攬炒中國，成既定對華政策，即：（１）明確地把中國視作

為主要競爭者甚至敵人，故中國決不應把絕對仇視你的「敵人」當作朋友，否則對「敵人」好，

就是對自己有無窮的禍害，「戰場」上是沒有「朋友」的，「戰後」才重新謀算。只有完完全全

明白到「敵人」美帝的敵意惡策，中國始能夠起碼在短、中期以「敵」制「敵」，對美敵意全盤

制定應對、反擊政策和策略。

同時要（２）對美帝的敵意狙擊，不應再是昔日的被動式回應，而是主動還擊，特別是在意

識形態為然。美國有若干政治人物甚至政棍近年每多憑空捏造假消息，並把假話多說變成「真相

」，故中國不僅要即時直斥其非，並要組織各種各樣的真實宣傳公諸於世以真相，此為後發制人

；而先發制人，就是積極主動以事講實，揭發美帝的種種政治、種族劣行，以暴其醜。是為反美

的重點。



＊須主動制美強化聯結國際共同合作謀多贏＊



有了反美政策，就要有（二）反制美帝的措施。拜登要繼承奧巴馬的圍堵中人和延續特朗普

的對華攬炒，中國要化解美之惡策，當然是反圍堵。中國要反美帝之圍堵，肯定有很大的空間，

德國和法國等歐盟主要國家以及南韓都不肯「靠邊站」，不僅與美有政治理念上的分歧，更重要

受到特朗普惡霸式的打壓而認清美帝的邪惡面目，故中國是可以團結一切可以團結的國家，甚而

是團結還是靠美的日本、澳洲、英國等，以反美帝之圍堵。此舉當然是任重而道遠，但適當配以

經貿、技術等利益，是很好的反制和還擊美帝劣行的舉措。

更要（三）不斷強化和提升中國本身的經濟實力和素質。既然美國十分眼紅中國即使是現有

的經濟發展，要把這個已是世界第二大的經濟體系狠狠地壓下去，而中國是絕對可以反制之，良

性的因素乃中國有十分龐大的市場，不斷增長的中產階級人士使發展潛力更大，所採取的「國內

大循環」和「國內國際雙循環」，料獲更大效益。

要指出者，為（四）即使美帝要不斷圍堵甚至攬炒，也要在抗疫、氣候等許許多多方面，不

得不與謀求與中國「合作」之道，此為輸打而贏要劣行，中國當然要在對全人類利益和福祉的大

前題底下，與任何國家或地區聯繫和合作。但要注意的是美帝很有可能利用相關活動主動有意和

無理地壓低中國，故中國要事先宣揚己責和天識，有必要時在事後痛斥美帝一旦作出的抹黑。

從布林肯以至美國政府及白宮官員近期之惡言劣舉，使我有感拜登在治美的能力相當有限，

對美國，對全世界各國，都是一件壞事。尤其是中國之崛起和不斷壯大，今後所受美帝無理無法

之壓，肯定更多而非更少。

但世界即地球之於宇宙，與各天體體系及附其運行的星體、恆星等，都各按各自的運行軌道

活動，相克相生，亦為地球上的中、美兩國以至世界可以繼續存在的十分重要因素，破壞了，誰

都沒有好處。此為我之深語。（評中美高層戰略對話之一）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

