《外匯達仁－盧楚仁》港匯轉弱之勢正開始

《外匯達仁》不說不知，截至３月１７日為止，香港銀行體系結餘高達４５７５億港元並歷

史新高。香港銀行體系結餘超過４５００億港元已超過四個月，相信是過去一年全球央行放水，

導致資金流入香港炒賣港股及認購新股所導致。雖然如此，但有朋友問為何銀行體系結餘創紀錄

反過來導致港元轉弱，問是否有資金離港所致？



金管局總裁余偉文承認有資金早前因為來港抽新股而流入，現高峰期已過故資金流走致港匯

轉弱。但我認為港匯轉弱的主要原因並非如此，我估計是一方面最近美匯指數大幅回升，令包括

港元甚至人民幣在內的非美貨幣均兌美元轉弱。另一方面，美國十年期債息急升令金融市場開始

認為美國將提早加息，但正因香港正面對龐大銀行體系結餘，幾乎肯定香港未來無需要跟隨美國

加息。



正如２０１７至１９年，美國加息同時香港銀行體系面對龐大結餘，因而沒有跟隨美國加息

，導致港美出現明顯息差。外匯交易員便把握這個機會做套息交易，即沽港元買美元，令港元跌

至７﹒８５弱方保證水平。相信美國債息和美元繼續上升，以及香港銀行體系結餘維持高水平的

話，港匯將會持續受壓。估計年內將無可避免再次挑戰７﹒８５水平。



另一邊廂，美國十年期債息持續向上續支撐美匯同步向上，美匯強勢原本已經令到新興市場

貨幣受壓，土耳其央行總裁因加息而被炒令土耳其里拉由７﹒２急跌至８﹒４８５０，盤中一度

重創１４﹒９％。土耳其亂局更加重燃金融市場對新興市場的憂慮。新興市場出問題往往都引發

資金由新興市場流往美元避險，這因素可以說是對美元如虎添翼。估計美匯指數快重回９２﹒５

水平，月內則有機會從上９３﹒２水平。值得一提，鮑威爾會在今日（２２日）起一連三日發表

講話，估計繼續不會對美國債息上升表示憂慮這樣的話無擬是對美國債息上升開了綠燈，對美匯

後市繼續起著支撐作用。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

