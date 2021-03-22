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22/03/2021 10:06

《異動股》小米宣布下周一發布新品，升幅收窄至不足２％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》小米手機官方微博宣布，將於下周一（２９日）舉行春季新品
發布會。小米（０１８１０）盤中高見２７﹒３５元，但隨後升幅有所收窄，現升１﹒５２％，
報２６﹒６５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒７２％。該股成交約７４０８萬股
，涉資２０﹒００億元。而該股主動賣盤達６６％。
　　其他新經濟股方面，騰訊（００７００）升１﹒１９％，報６３５﹒５元；阿里巴巴（０９
９８８）跌１﹒０２％，報２３２﹒２元；美團（０３６９０）跌０﹒８４％，報３３０﹒２元
；京東集團（０９６１８）升１﹒３５％，報３３０﹒８元。
　　手機股方面，瑞聲（０２０１８）跌０﹒１２％，報４２﹒４５元；舜宇（０２３８２）跌
３﹒７１％，報１８４﹒３元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒０６％，報４３﹒１元；鴻騰
（０６０８８）升０﹒３８％，報２﹒６２元；高偉電子（０１４１５）跌０﹒１８％，報５﹒
４７元。
　　現時，恆生指數報２９００５點，升１４點或升０﹒０５％，主板成交３８８﹒１５億元。
國企指數報１１３４３點，升５９點或升０﹒５３％。恆生科技指數報８５５２點，升０點或升
０﹒０１％。
　　即月期指新報２８９７８，升４４點，低水２７點。即月國指期貨報１１３３６，升８１點
，低水８點。即月科指期貨新報８５３０，升３２點，９８４張。
　　上證綜合指數報３４３４點，升２９點或升０﹒８７％，成交１１２４﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１３７２４點，升１１８點或升０﹒８７％，成交１５２２﹒６５億元人民
幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米　　　（０１８１０）　　　２６﹒６５元　　　升１﹒５２％
　　騰訊　　　（００７００）　　６３５﹒５０元　　　升１﹒１９％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２３２﹒２０元　　　跌１﹒０２％
　　美團　　　（０３６９０）　　３３０﹒２０元　　　跌０﹒８４％
　　京東集團　（０９６１８）　　３３０﹒８０元　　　升１﹒３５％

　　瑞聲　　　（０２０１８）　　　４２﹒４５元　　　跌０﹒１２％
　　舜宇　　　（０２３８２）　　１８４﹒３０元　　　跌３﹒７１％
　　比亞迪電子（００２８５）　　　４３﹒１０元　　　升１﹒０６％
　　鴻騰　　　（０６０８８）　　　　２﹒６２元　　　升０﹒３８％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　　５﹒４７元　　　跌０﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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