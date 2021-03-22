【新冠疫苗】國家衛健委將大規模開展６０歲以上老年人群疫苗接種

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華
在發布會表示，關於６０歲以上人群接種，部分地區在充分評估健康狀況的情況下和被感染風險
的前提下，已經開始為６０歲以上身體條件比較好的老人開展接種新冠疫苗。同時，疫苗研發單
位也在加快推進研發，在臨床試驗取得足夠安全性、有效性數據以後，將大規模開展６０歲以上
老年人群的疫苗接種。
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