【新冠疫苗】國家衛健委將大規模開展６０歲以上老年人群疫苗接種

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華

在發布會表示，關於６０歲以上人群接種，部分地區在充分評估健康狀況的情況下和被感染風險

的前提下，已經開始為６０歲以上身體條件比較好的老人開展接種新冠疫苗。同時，疫苗研發單

位也在加快推進研發，在臨床試驗取得足夠安全性、有效性數據以後，將大規模開展６０歲以上

老年人群的疫苗接種。

