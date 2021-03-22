【發展論壇】人行研究所：人幣國際化非替代美元而是要更好配置

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》人行金融研究所所長周誠君在中國發展高

層論壇上表示，人民幣國際化不是試圖去替代美元，而是更好的與美元共同承擔資源在全球化範

圍內更好配置的作用。

他指出，當前人民幣匯率的靈活性和波動範圍都非常顯著，這就是讓人民幣推動中國企業在

全球範圍內更好的實現資源優化配置的價格信號。在這個過程中，不僅是可以促進資源優化的配

置，也可以促進所有跟中國有密切投資貿易往來的國家，實現福利的改進，是一個多贏的格局。



＊在供應鏈、產業鏈上積極主張更多地用人民幣＊



周誠君表示，當前，中國以更開放的心態擁抱國際規則，積極推動歐洲與美國的ＢＩＴ（雙

邊投資協定）談判，提出更加開放的「雙循環」戰略，意味著在本輪全球化調整過程當中，尤其

是供應鏈、產業鏈的調整過程中，將以更開放姿態，在新的全球化要求下，布局生產、調整供應

鏈和產業鏈。在這個過程中，中國積極主張、鼓勵市場主體更多地用人民幣來實現，這就是人民

幣國際化；通過市場自身的調節行為的選擇，來實現國際結算，國際投資以及其他方面的國際應

用。

這有兩方面好處：第一，幫助中國企業在這一輪新的全球化供應鏈和產業鏈調整過程中不斷

降低匯兌成本，規避匯率風險，同時，發揮人民幣匯率更加靈活的價格信號作用，促進資源在全

球範圍內的優化配置。

