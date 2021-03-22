《午市前瞻》觀望重磅藍籌放磅，港股趨波動料２８４００有支持

《經濟通通訊社２２日專訊》美股上周五（１９日）個別發展，港股今早表現偏軟，低開１

８９點報２８８０１點，已為半日低位後，雖然曾隨Ａ股上揚而倒升，高見２９１３９點水平，

惟大市仍欠支持，隨即再倒跌偏軟。新經濟，生科股等股份表現領跌，港股半日收報２８９３９

點，跌５１點或跌０﹒１８％，主板成交７８５﹒４３億元。內銀股受捧，國企指數報１１３３

１點，升４７點或升０﹒４２％。恆生科技指數報８５０５點，跌４５點或跌０﹒５３％。

Ａ場向好，上證綜合指數報３４３５點，升３０點或升０﹒９０％，成交２１７０﹒１６億

元人民幣；深證成份指數報１３７０２點，升９６點或升０﹒７１％，成交２７６６﹒０３億元

人民幣。

至於重磅股則普軟，港交所（００３８８）跌１﹒２８％，報４６１元；匯控（００００５

）跌１﹒０７％，報４６﹒３元；友邦（０１２９９）跌０﹒８７％，報９６﹒８５元；中移動

（００９４１）跌０﹒６６％，報５２﹒６元。惟建行（００９３９）升２﹒４８％，報６﹒６

２元；騰訊（００７００）升０﹒７２％，報６３２﹒５元。



＊小米下周發布新品，股價先跌後升逾２％＊



美債息升，新經濟股下行，惟小米（０１８１０）手機官方微博宣布，將於下周一（２９日

）舉行春季新品發布會，股價今早先跌後揚升２﹒２９％，報２６﹒８５元。其他大型科技股則

要個別發展，騰訊（００７００）升０﹒７２％，報６３２﹒５元；京東集團（０９６１８）升

０﹒８％，報３２９元；而阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒１９％，報２３１﹒８元；美團（０

３６９０）跌２﹒８８％，報３２３﹒４元。

內銀股今早全線逆市上揚，招行（０３９６８）全年純利約９７３﹒４２億元人民幣升約４

﹒８２％，每股盈利３﹒７９元人民幣，派末期股息每股１﹒２５３元人民幣。且摩通２７億元

投資該行財富管理部門，該股今早領跑行業揚升４﹒８６％，報６３﹒６元。其他內銀股方面亦

造好，農行（０１２８８）升４﹒１３％，報３﹒２８元；工行（０１３９８）升２﹒９６％，

報５﹒５６元；中行（０３９８８）升２﹒４３％，報２﹒９５元；建行（００９３９）升２﹒

４８％，報６﹒６２元；交通銀行（０３３２８）升２﹒４１％，報４﹒６８元；

郵儲行（０１６５８）升１﹒８６％，報６﹒０１元。



＊麥嘉嘉：債息強市況弱，資金續好內銀＊



港股受美國長債息影響持續波動，半日反覆。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通

訊社》表示，市場觀望本周多隻重磅藍籌公布業績，而美國十年期國債債券收益率突破１﹒７厘

，更有上試２厘之勢，科技股繼續受壓，市況波動下收息或金融股較吃香，如業績超預期的招行

（０３９６８）今早便引領內銀板塊受捧，資金偏好傳統經濟股。料大市將於２８４００至２９

２００區間上落。（ｐｌ、ｊｃ）

