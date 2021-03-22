《國企紅籌》國藥全年純利７１﹒９億人幣升１４﹒９％，息６９分

《經濟通通訊社２２日專訊》國藥控股（０１０９９）公布截至去年１２月底止全年純利

７１﹒９億元（人民幣．下同）上升１４﹒９％。每股基本及攤薄盈利２﹒３１元，派末期股息

６９分。

期內，集團收入為４５６４﹒１億元上升７﹒３％；毛利４０３﹒２億元上升７﹒４％。

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