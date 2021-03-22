【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒１億人幣，買騰訊中電信沽美團港交所

《經濟通通訊社２２日專訊》美國債息稍為回落，不過外圍疫情反覆，亞太股市今日普遍受

壓，港股低開１８９點，報２８８０１點屬全日低，開市後走強，曾倒升１４８點，見

２９１３９點全日高，返兩萬九及１０天線（約２９００２點）後又見沽壓，午後曾重上兩萬九

，但始終未能站穩。恆指收報２８８８５點，跌１０５點或０﹒４％。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、中國電信（００７２８）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是美

團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）、中國移動（００９４１）。

主板成交１３４２﹒３８億元減少３４﹒９％。其中港股通成交３１２﹒７億元，佔總成交

２３﹒３％。



＊北水續掃騰訊，淨流入逾７億元＊



周三放榜的騰訊控股升０﹒８８％報６３３﹒５元，北水淨買入７﹒４億元。

中電信升１﹒４９％報２﹒７２元，北水淨買入６﹒９億元。

小米將發布兩款小米１１ Ｐｒｏ新產品，收市升１﹒９％報２６﹒７５元，北水淨買入

４﹒８億元。

美團跌３﹒７２％報３２０﹒６元，北水淨賣出１１﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ７﹒３６

中國電信 （００７２８） ６﹒８９

小米集團 （０１８１０） ４﹒８０

中國海外發展 （００６８８） ２﹒７６

建設銀行 （００９３９） １﹒８４



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －１１﹒３１

香港交易所 （００３８８） －４﹒７６

中國移動 （００９４１） －３﹒５７

中國海洋石油 （００８８３） －３﹒２８

中國平安 （０２３１８） －２﹒６６

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（ｃａ）

