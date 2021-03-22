《美元走勢－羅明立》歐疫情反彈阻礙復甦，歐元或下試１﹒１７５

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒９６ １０８﹒６８ １０８﹒７６

歐元╱美元 １﹒１９００ １﹒１８７５ １﹒１８８６

英鎊╱美元 １﹒３８６２ １﹒３８１８ １﹒３８５３

美元╱瑞郎 ０﹒９３０８ ０﹒９２８４ ０﹒９３０４

美元╱港元 ７﹒７６８０ ７﹒７６４５ ７﹒７６５０

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《美元走勢》美國１０年期國債收益率於上周五（１９日）再觸及１﹒７５厘，美匯指數亦

重上９２水平。收益率上升主要最聯儲局宣布恢復補充槓桿率（ＳＬＲ）的要求，作為對銀行資

本要求的指標，不再延長因應疫情而對持有國債的豁免，變相令銀行可能要沽出美債來滿足要求

，進一步推高國債收益率。此外，美國商品期貨交易委員會數字顯示，截至３月１６日於芝加哥

期貨市場上買賣的外匯期貨中，美元的淨空倉金額大幅降至１３４億美元，較對上一周的淨空倉

大幅減少近四成。現時美元的淨空倉金額為自去年６月以來最低，反映債息攀升對美匯走勢有重

要影響。

上周五，美國１０年期國債收益率觸及１﹒７５厘後回落，非美貨幣亦略為喘定。歐洲國家

疫苗接種步伐緩慢，確診數字見反彈，包括德國、荷蘭及奧地利等都有地區要實施封城。經濟復

甦受到打擊，歐洲央行的貨幣政策有可能要加大寬鬆力度，歐元近期反彈接連在１﹒２０受阻並

回軟至１﹒１９以下，不排除要下試１﹒１７５０╱１﹒１８００。商品貨幣之前本一直受惠於

經濟復甦預期，加上澳紐加當地疫情大幅好轉，以及經濟數據理想等因素而表現突出，但近期亦

有點力不從心。紐元今年的低位０﹒７１剛好是現時的１００天線所在，是重要的支持。澳洲最

新的就業數據理想，留意０﹒７５６０╱０﹒７６００的承接，低位可考慮吸納，相信表現會優

於歐元。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９００ １﹒１８００ １﹒１９５０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３８７０ １﹒３７７０ １﹒３９２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

