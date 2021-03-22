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即市新聞

22/03/2021 15:46

《美元走勢－羅明立》歐疫情反彈阻礙復甦，歐元或下試１﹒１７５

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９６　　　１０８﹒６８　　　１０８﹒７６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９００　　　１﹒１８７５　　　１﹒１８８６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８６２　　　１﹒３８１８　　　１﹒３８５３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９３０８　　　０﹒９２８４　　　０﹒９３０４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６８０　　　７﹒７６４５　　　７﹒７６５０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國１０年期國債收益率於上周五（１９日）再觸及１﹒７５厘，美匯指數亦
重上９２水平。收益率上升主要最聯儲局宣布恢復補充槓桿率（ＳＬＲ）的要求，作為對銀行資
本要求的指標，不再延長因應疫情而對持有國債的豁免，變相令銀行可能要沽出美債來滿足要求
，進一步推高國債收益率。此外，美國商品期貨交易委員會數字顯示，截至３月１６日於芝加哥
期貨市場上買賣的外匯期貨中，美元的淨空倉金額大幅降至１３４億美元，較對上一周的淨空倉
大幅減少近四成。現時美元的淨空倉金額為自去年６月以來最低，反映債息攀升對美匯走勢有重
要影響。
　　上周五，美國１０年期國債收益率觸及１﹒７５厘後回落，非美貨幣亦略為喘定。歐洲國家
疫苗接種步伐緩慢，確診數字見反彈，包括德國、荷蘭及奧地利等都有地區要實施封城。經濟復
甦受到打擊，歐洲央行的貨幣政策有可能要加大寬鬆力度，歐元近期反彈接連在１﹒２０受阻並
回軟至１﹒１９以下，不排除要下試１﹒１７５０╱１﹒１８００。商品貨幣之前本一直受惠於
經濟復甦預期，加上澳紐加當地疫情大幅好轉，以及經濟數據理想等因素而表現突出，但近期亦
有點力不從心。紐元今年的低位０﹒７１剛好是現時的１００天線所在，是重要的支持。澳洲最
新的就業數據理想，留意０﹒７５６０╱０﹒７６００的承接，低位可考慮吸納，相信表現會優
於歐元。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９００　　　１﹒１８００　　　１﹒１９５０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３８７０　　　１﹒３７７０　　　１﹒３９２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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