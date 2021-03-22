【Ｂ站上市】傳嗶哩嗶哩（０９６２６）國際配售提早截飛

《經濟通通訊社２２日專訊》據文件披露，內地視頻網站嗶哩嗶哩（Ｂ站）（０９６２６）
國際配售提早一日截止認購，於今日下午５時截飛。
嗶哩嗶哩發行２５００萬股，公開發售部分佔３％，９７％為國際配售，最高發行價為
９８８元，集資額最多２４７億港元，按每手２０股計，一手入場費為１９９５９元。該股公開
發售明日（２３日）截止認購，預期３月２９日掛牌。（ｂｉ）
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