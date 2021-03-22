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即市新聞

22/03/2021 13:53

【騰訊預測】券商料騰訊去年多賺三成，遊戲收入強，關注監管風險

　　《經濟通通訊社記者張煒權２２日報道》騰訊（００７００）將於本周三（２４日）公布
２０２０年全年業績，據《彭博》綜合券商預測，按非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）計算
，純利介乎１１９２﹒９８億至１３２８億元（人民幣．下同），按年升２６﹒４％至
４０﹒７５％，中位數預測為１２３０﹒５４億元，按年升３０﹒４２％，收入則介乎
４６４１﹒０４億至４９０４﹒７１億元，按年升２３﹒０１％至３０％。券商普遍對騰訊業績
樂觀，料遊戲收入增長強勁，不過，近期市場傳出騰訊或會成為加大金融監管的下一個目標，分
析指或會影響騰訊金融業務的盈利能力，對估值帶來影響。
　
＊騰訊或需成立金控公司，摩通：潛在重組不會對盈利帶來即時風險＊
　
　　《彭博》早前引述知情人士指，中國監管機構可能要求騰訊成立一間金融控股公司，把銀行
、保險和支付業務全納入，而螞蟻和騰訊將成範例，供其他金融科技公司參照，遵守更嚴格監管
。騰訊回應指，會迎合任何監管環境的改變，此舉對行業有益，並確保完全符合監管。
　　摩根大通發表報告表示，預計騰訊潛在重組不會對盈利帶來即時的風險，不過預計騰訊股價
會在公布去年第四季業績時，管理層對重組有更清晰指引之前受壓。該行估計，扣除金融科技業
務後，目前騰訊仍然是低估值，建議投資者避免恐慌性拋售，並將在公布業績後，重新評估騰訊
的金融科技前景。該行給予騰訊「增持」評級，目標價８５０元。

＊張智威料成立金控公司或令金融業務盈利能力大大降低＊
　
　　信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，騰訊仍然受惠於「宅經濟」，對去年業
績傾向樂觀，料遊戲收入的增長動力較強，預計第四季純利有超過１０％的增長。至於淘寶擬進
駐微信小程序，他指出，這是利好行業發展，因為可減少阿里巴巴（０９９８８）和騰訊之間的
惡性競爭，同時可減低反壟斷的風險。張智威續指，如騰訊業績對辦，股價有機會在業績後重新
上升至７００元。
　　張智威指出，如騰訊應中國監管機構要求成立一間金控公司，有機會對集團估值帶來影響，
如與銀行的監管看齊，金融業務的盈利能力將大大降低，實際影響可根據相關業績公布後再評估

　
＊高盛對騰訊未來３年的前景更樂觀，目標價升至９２９元＊

　　高盛發表研究報告指，全球遊戲業經歷了強勁的２０２０年後，對騰訊未來３年的前景更加
樂觀，因為其對新遊戲公司的投資步伐加快、廣告實現水平提高，以及明顯的投資組合策略變化
。該行將其目標價由７０５元上調３２％至９２９元，維持「買入」評級。
　　高盛指，騰訊遊戲將在２０２３年全球２２００億美元遊戲市場中搶佔先機，當中美國及中
國內地的《英雄聯盟：激鬥峽谷》、內地的《地下城與勇士》手遊，以及全球的《決勝時刻：Ｍ
ｏｂｉｌｅ》的前景都良好。
　　高盛預期，騰訊去年第四季手遊收入按年升４４％至３７３億元；又將騰訊２０２２年收入
及盈利預測分別上調２％及１３％；２０２０－２２年非通用會計準則純利預測分別上調３％、
１６％及２５％。
　
＊短視頻流量增長強勁，廣告及支付業務或帶來驚喜＊

　　匯證發表研究報告指，騰訊旗下微信短視頻流量增長強勁，小程序的總成交金額（ＧＭＶ）
亦按年翻倍，具變現化空間。另外，騰訊的廣告及支付業務或令第四季業績帶來驚喜，而遊戲業
務則料符合預期。該行維持其「買入」評級，目標價由６９１元上調２３﹒５９％至８５４元。
　　該行預期，騰訊２０２０年第四季收入及經調整營業利潤分別按年升２６％及１８％；將手
遊收入預測下調１２％，但對２０２１年的強勁遊戲管線保持樂觀。該行將騰訊２０２１－２２
年的營利預測分別上調３％及６％。

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