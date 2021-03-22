【騰訊預測】券商料騰訊去年多賺三成，遊戲收入強，關注監管風險

《經濟通通訊社記者張煒權２２日報道》騰訊（００７００）將於本周三（２４日）公布

２０２０年全年業績，據《彭博》綜合券商預測，按非通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）計算

，純利介乎１１９２﹒９８億至１３２８億元（人民幣．下同），按年升２６﹒４％至

４０﹒７５％，中位數預測為１２３０﹒５４億元，按年升３０﹒４２％，收入則介乎

４６４１﹒０４億至４９０４﹒７１億元，按年升２３﹒０１％至３０％。券商普遍對騰訊業績

樂觀，料遊戲收入增長強勁，不過，近期市場傳出騰訊或會成為加大金融監管的下一個目標，分

析指或會影響騰訊金融業務的盈利能力，對估值帶來影響。



＊騰訊或需成立金控公司，摩通：潛在重組不會對盈利帶來即時風險＊



《彭博》早前引述知情人士指，中國監管機構可能要求騰訊成立一間金融控股公司，把銀行

、保險和支付業務全納入，而螞蟻和騰訊將成範例，供其他金融科技公司參照，遵守更嚴格監管

。騰訊回應指，會迎合任何監管環境的改變，此舉對行業有益，並確保完全符合監管。

摩根大通發表報告表示，預計騰訊潛在重組不會對盈利帶來即時的風險，不過預計騰訊股價

會在公布去年第四季業績時，管理層對重組有更清晰指引之前受壓。該行估計，扣除金融科技業

務後，目前騰訊仍然是低估值，建議投資者避免恐慌性拋售，並將在公布業績後，重新評估騰訊

的金融科技前景。該行給予騰訊「增持」評級，目標價８５０元。



＊張智威料成立金控公司或令金融業務盈利能力大大降低＊



信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，騰訊仍然受惠於「宅經濟」，對去年業

績傾向樂觀，料遊戲收入的增長動力較強，預計第四季純利有超過１０％的增長。至於淘寶擬進

駐微信小程序，他指出，這是利好行業發展，因為可減少阿里巴巴（０９９８８）和騰訊之間的

惡性競爭，同時可減低反壟斷的風險。張智威續指，如騰訊業績對辦，股價有機會在業績後重新

上升至７００元。

張智威指出，如騰訊應中國監管機構要求成立一間金控公司，有機會對集團估值帶來影響，

如與銀行的監管看齊，金融業務的盈利能力將大大降低，實際影響可根據相關業績公布後再評估

。



＊高盛對騰訊未來３年的前景更樂觀，目標價升至９２９元＊



高盛發表研究報告指，全球遊戲業經歷了強勁的２０２０年後，對騰訊未來３年的前景更加

樂觀，因為其對新遊戲公司的投資步伐加快、廣告實現水平提高，以及明顯的投資組合策略變化

。該行將其目標價由７０５元上調３２％至９２９元，維持「買入」評級。

高盛指，騰訊遊戲將在２０２３年全球２２００億美元遊戲市場中搶佔先機，當中美國及中

國內地的《英雄聯盟：激鬥峽谷》、內地的《地下城與勇士》手遊，以及全球的《決勝時刻：Ｍ

ｏｂｉｌｅ》的前景都良好。

高盛預期，騰訊去年第四季手遊收入按年升４４％至３７３億元；又將騰訊２０２２年收入

及盈利預測分別上調２％及１３％；２０２０－２２年非通用會計準則純利預測分別上調３％、

１６％及２５％。



＊短視頻流量增長強勁，廣告及支付業務或帶來驚喜＊



匯證發表研究報告指，騰訊旗下微信短視頻流量增長強勁，小程序的總成交金額（ＧＭＶ）

亦按年翻倍，具變現化空間。另外，騰訊的廣告及支付業務或令第四季業績帶來驚喜，而遊戲業

務則料符合預期。該行維持其「買入」評級，目標價由６９１元上調２３﹒５９％至８５４元。

該行預期，騰訊２０２０年第四季收入及經調整營業利潤分別按年升２６％及１８％；將手

遊收入預測下調１２％，但對２０２１年的強勁遊戲管線保持樂觀。該行將騰訊２０２１－２２

年的營利預測分別上調３％及６％。

