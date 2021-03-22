【夜期時段】即月期指最新報２８８４２點，跌１２點，低水４３點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８８６８點，升１４點，低水
１７點，最新報２８８４２點，跌１２點，低水４３點，合約成交２２１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１１３０２點，升５點，低水５點，最新報１１２８６點，
跌１１點，低水２１點，合約成交１８７張。
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