【夜期時段】即月期指最新報２８８４２點，跌１２點，低水４３點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８８６８點，升１４點，低水

１７點，最新報２８８４２點，跌１２點，低水４３點，合約成交２２１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１３０２點，升５點，低水５點，最新報１１２８６點，

跌１１點，低水２１點，合約成交１８７張。

