【新冠肺炎】本港新增１８宗確診，２宗源頭不明

《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至３月２２

日零時零分，本港新增１８宗新冠肺炎確診個案，７宗是本地個案中，２宗源頭不明，其餘５人

全部屬西營盤健身中心ＵＲＳＵＳ Ｆｉｔｎｅｓｓ群組，全部由檢疫中心送院。該群組至今已

有１４７宗個案，包括８名職員、９３名顧客和４６名緊密接觸者。



＊小西灣的士司機確診＊



張竹君指，今日兩宗無源頭個案，一宗涉及一名７１歲男的士司機，間中替假駕駛紅色的士

，車牌ＬＥ７６７３，最後一日上班是３月１７日，與家人居住在小西灣邨瑞樂樓，在藍灣半島

交更，患者主要當早更司機。張竹君表示，如使用過安心出行乘搭該輛的士，只要３月８至１７

日曾乘坐，便會收到風險暴露通知。小西灣？瑞樂樓全幢大廈要強制檢測。



＊茶果嶺地盤約百人須強檢＊



第二宗無源頭個案的患者則是一名地盤文員，在茶果嶺道地盤工作，約１００名工作人員要

強制檢測，與他一起在辦公室人士約有１０人需要檢疫。該名患者於３月１０日喉龍不適，但延

至３月１９日才是最後一天上班，３月２０日接受檢測，他３月６日曾接受檢測，當時結果是陰

性。患者本身居於黃大仙曉暉花園第３座，３月１４日曾到元朗開心花園農莊燒烤。

至於１１宗輸入個案，其中９宗由菲律賓抵港，由印尼和巴基斯坦到港者，各有１人。



＊初陽個案逾１０宗＊



張竹君又透露，目前有１０多宗初步確診個案，至少３宗與ＵＲＳＵＳ群組有關，其餘大部

分是輸入個案。（ｃｌ）

