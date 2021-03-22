【企業盈喜】金泰能源控股料去年轉虧為盈，錄純利３億元

《經濟通通訊社２２日專訊》金泰能源控股（０２７２８）公布，預期截至２０２０年１２

月３１日止年度，收入將為約１４０億元，按年大幅增加約１１０億元，並於截至２０２０年

１２月３１日止年度錄得純利約３億元，而２０１９年同期則錄得虧損淨額約６億元。

收入增加主要由於燃料油價格上升導致下半年燃料油交易額增加及公司的能源貿易業務成本

有更佳的優化。純利增加主要由於出售附屬公司收益所致。（ｂｎ）

