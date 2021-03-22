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22/03/2021 17:15

【企業盈警】陽光１００中國料去年溢利將減少超過５０％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》陽光１００中國（０２６０８）公布，預期與２０１９年同期
相比，集團截至２０２０年１２月３１日止年度溢利將減少超過５０％。
　　主要原因為出售收益確認減少；及由於受到新型冠狀病毒肺炎疫情爆發所帶來的不利影響，
集團投資物業的估值收益減少以及交房滯後導致確認收入減少。（ｂｎ）

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