【紓困措施】中銀香港歡迎及支持百分百擔保特惠貸款推出優化措施

《經濟通通訊社２２日專訊》中銀香港（０２３８８）表示，歡迎及支持按證保險公司「中

小企融資擔保計劃」下「百分百擔保特惠貸款」推出優化措施，進一步紓緩中小企資金周轉的壓

力。

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，該行已作出相應的工作布置，為合資格客戶儘快

處理相關申請，提供適切支援。中銀香港將繼續透過多項金融支持措施及數字化銀行服務，協助

不同規模及行業的企業客戶應對營商環境的挑戰。（ｓｋ）

