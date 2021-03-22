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即市新聞

22/03/2021 15:39

《真知灼見－溫灼培》通脹似已於新興市場浮現

　　《真知灼見》上周正當大家把焦點集中在聯儲局議息會之際，新興市場卻出現了一些變化十
分值得我們關注。上周五（１９日）俄羅斯中央銀行宣布加息２５個基點，把息率推高至
４﹒２５％水平。俄羅斯中央銀行指，經濟的復甦進度理想，而通脹的風險卻正有所提升，所以
要作出次是加息行動。俄羅斯央行更揚言往後將會逐步加息，把息率推升回較正常的５％至６％
平均水平。而因應俄羅斯央行的言論，現市場估計該行有可能於４月及６月的議息會將再次相繼
加息，並到今年底有機會把息率推升回５﹒２５％水平。
　
　　事實上，上周加息的央行又何止俄羅斯。巴西央行於上周三（１７日）也加息了７５基點，
把其官方息率推升回２﹒７５％水平，並揚言會於５月份有機會再加。是次加息，是近６年來首
次。相信是次加息巴西央行也很無奈。因為巴西的疫情仍然非常嚴峻，經濟情況不太理想。但是
，面對５﹒２％高通脹率，巴西央行似乎並無選擇，被迫要有所行動。事實上，上周還有土耳其
央行加息２厘，主要是其年通脹率高達１５﹒６％。
　
　　明顯，在全球主要央行瘋狂印鈔下，通脹雖未於工業大國出現，但已於新興市場浮現。另外
，不單只是新興市場，上周挪威央行於議息會後，也表明正準備於下半年會開始加息。挪威是
Ｇ１０國家之一，經濟有一定的規模。這一切解釋了為何市場對環球通脹的憂慮並非無因，也解
釋市場不斷在推高美國１０年債息升的原因。本周四（２５日），瑞士央行將議息。現時瑞士的
官方息率為至０﹒７５％。瑞士雖屬一個細小的經濟體，但由於其處於歐洲的中心，其貨幣政策
方向料對歐元區經濟也具一定參考作用。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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