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即市新聞

22/03/2021 10:01

《宏觀論勢－李依萊》大舉轉投周期股或令市場咋舌

　　《宏觀論勢》風險資產由本月初開始轉趨平穩，同時債市波動亦有所緩和，乃是因為最近美
國十年期債券息率大致在１﹒５至１﹒６厘的水平上落，相信短期內不會大幅上升。事實上，每
次危機過後，２４個月內，市場回復增長預期而拉升美國孳息曲線的情況，乃屬健康現象，即使
債息突然抽升引發短期的市況動盪，也難以動搖股市長期的大牛市趨勢。
　　從歷史數據上看，撇除經濟出現危機的年份，若某一年年初股票的收益率與實際收益率之間
的利差越高，那麼該年的股市（相對債市）表現亦會越好；而預料股票的收益率仍遠超實際收益
率，現時股票的收益率仍較美國三十年國債平均息率顯著為高。

＊能源資源板塊吸引＊

　　在經濟復甦初期，能源、商品、工業及金融類等周期性股份的盈利，往往受惠經濟復甦及債
息上升。值得注意是，美國剛通過了１﹒９萬億美元刺激經濟方案，出乎市場預期，預計大量的
流動性將刺激市場，大幅轉投至周期性股份上。
　　此外，能源及資源板塊估值可望吸引，美國白宮近期將重點推出基建方案，計劃重建百年基
建，以配合未來低碳及可持續性發展，能源及資源板塊也將從中受惠。基建方案初期或會傾向大
概２至４萬億美元，但其規模有可能擴大，畢竟現時美國政府基建規模約６萬億美元。
　　至於高增長類股份如科技股的估值偏高，未來盈利大受質疑，估值或會出現大幅折讓。

＊Ａ股結構性的牛市不變＊

　　另一邊廂，近幾周中國科技及白酒股大幅調整，拖累Ａ股表現，不少投資者也心存疑問：中
國股市是否見頂？我們則認為隨著貨幣政策正常化，部分股份超買而回落，但這也無損中國股市
結構性的牛市。
　　首先，中國的經濟基本面樂觀，預計今年中國經濟將穩固復甦，私人部門的資本開支及家庭
消費支撐經濟反彈，加上全球經濟復甦有利中國出口，亦對經濟有所支持。
　　第二，全國人民代表大會密切監察貨幣政策正常化，今年中國發行地方專項債規劃只略為縮
減至３﹒６５萬億元（人民幣．下同），超乎市場預期，亦比去年所發行的３﹒７５萬億元，只
略為減少了１０００億元，反映了當局仍維持市場穩定的意圖，近期國家隊入市托市最明顯不過

　　最後，即使中國股市不算便宜，但大體上也不處於泡沫水平。目前Ａ股的預期市盈率為１７
倍，與其他新興市場相約。強勁的經濟復甦引致企業盈利前景正面，牛市的上漲空間，將由高增
長股份，擴闊至估值較為吸引的周期性股份身上。《新加坡銀行投資策略主管　李依萊》

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