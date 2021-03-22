《保險智衛－余栢堅》創新保障守衛認知障礙

《保險智衛》上次提到一種創新的危疾計劃，除了加強原有的已知危疾保障外，更連未知或

未被定義的疾病都可涵蓋，以未知疾病可能為日常生活帶來的影響提供保障，真正保障未知的未

來。研發此種計劃背後的理念，除了明白患者在確診任何一種嚴重疾病後所需要的經濟支援外，

更了解患者在治療過程中或療程後還需要龐大的身心支援才能加速康復，因此計劃亦加入多樣復

康權益及健康管理服務，多方面支持被保人的復康需要。



＊認知障礙支援服務＊



在各支援服務中，市場上較少見提供認知障礙症的支援服務。根據香港認知障礙症協會於

２０１９年發表的數據，現時全球每３秒便有１人確診認知障礙症，而本港每１０名７０歲或以

上的長者便有１名患者。隨著人口老化，預計未來數十年患者人數將會大幅上升。雖然認知障礙

症目前未有根治方法，但患者如能及早發現病情並接受適當訓練，是有機會可以延緩腦部退化。

上述的危疾保障計劃一方面為常見的危疾，如急性心肌梗塞、中風提供專業復康服務，另一

方面與專門服務長者的非牟利慈善團體合作，為被保人提供認知障礙症支援服務。如被保人確診

患上亞爾茲默氏病（即最常見的認知障礙症），其個案將轉交至該合作團隊，其後會提供度身訂

造的支援計劃。此創新的認知障礙症支援服務除了為患者提供訓練之外，亦會為其家人或照顧者

提供訓練及工作坊，以加深他們對該病症的了解，並協助患者維持身心健康。

即使被保人或其父母懷疑患上亞爾茲默氏病，該計劃亦可提供轉介服務，由合作夥伴的專業

團隊提供免費的初步電話評估。此等合作務求為客戶提供超越保險保障，有系統地照顧到患者及

其照顧者需要，並提供適切的復康支援。



＊特別獎賞鼓勵保持健康＊



預防永遠勝於治療，為協助被保人維持健康，防患未然，此等危疾保障計劃會提供身體檢查

權益。除了恆常的身體檢查外，計劃亦會在保單生效滿指定年期後，於退保時給予保證現金價值

及特別紅利（非保證），以回饋客戶一直保持健康。

要守衛健康，從預防、治療以至復康均環環相扣。危疾保險產品不斷改進，無論是強化現有

保障，還是加入嶄新保障元素，都是從客戶需要出發，務求在變化中時刻做到「保足啲，全面啲

」。《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》

