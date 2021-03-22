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22/03/2021 12:47

《每周華語－黃溢華》美股狂牛、息率回升、德州嚴寒、耶倫發功

　　《每周華語》上周美國維持極為接近「零」的息率水平，而２０２３年之前，仍以維持現水
平為主。耶倫「力谷」通脹預期，經濟強力反彈之看法，且看美本土經濟表現會否於下半年向好
，推升十年及卅年等等年期的債市息率。
　
　　１９６８╱１９７０年，全球ＧＤＰ以美國、西德╱日本佔大比數。金本位１９７１年「結
束」了，１９７３年美元「自由」浮動，越戰結束，但中東油價狂升。１９７０╱１９８０年與
１９８０╱１９９０年的兩個十年，美國甚而全球面對油價╱成本推動的通脹，央行以加息力壓
急升的物價。股市自然壓力重重，金價自取消金本位之後上揚。企業面對成本急升，盈利壓力大
，但中東各國大賺之後，資金流回美元資產，美元及美股終因而受惠。
　
　　美國於１９８０年代息率升至十多╱廿厘水平，金價七百╱八百美元水平，而加息亦未能有
效推低通脹。１９７０╱１９８０年代，美國電腦、晶片、軟件、通訊股上市，集資。１９８０
年有標普五百指數期貨合約推出，乃全球首張股市指數期貨合約。全球央行１９８０年╱１９９
０年代仍以高息為主打金融政策。但股市在企業調節了成本結構之後，回穩且往上升，１９８５
年美匯自高位回落。事實上，１９８０╱１９８５年，美股╱美元上升，美股已現「狂牛」、美
當年財赤╱貿赤，於是以美元「急跌」爭取更大的競爭力，最終亦利好美國本土企業賺更多，中
國１９８０年代已啟動改革開放，不少美國企業因而可進一步壓低生產成本。宏觀上，冷戰接近
尾聲，「全球化」起步等等都利好美股上升、企業賺更多。當然，１９８０年代，日本汽車企業
等產業亦有好的表現。買美國國債，「票面息」有十多廿厘，因而高通脹亦有「開心」的一面，
因為各類定息產品收入甚高。
　
　　１９９０年╱２０００年，美股轉由科技股帶動，上升力勁，科技股「ＩＰＯ」使大量資金
不斷投入納指。１９７０╱１９９０年的廿年，科技股板塊只在起步階段，未可與傳統股份╱板
塊比拼，但１９９０年至今天的２０２１年的卅年，即使於２０００年科網股╱納指自當年的五
千╱六千點高位急回下，當年「Ｐ╱Ｆ」成為股價不能上升的底因。「Ｆ」：「Ｆａｎｔａｓｙ
」，太多科技╱科網股根本無盈利，因而二千年納指終於急回下。
　
　　１９８０年推出的標普五百指數期貨合約，成交量急升，成為對沖基金、衍生工具基金甚而
傳統基金╱投資者的常用衍生產品。標普期指１９８０年初仍以「出市」交易員以「人手」買入
╱買出，由於利益驚人，因而出現「上下其手」的交易事情。話說美「ＦＢＩ」派出多位「自己
」的「出市」人員，分別用了兩年時間，成為「成功」的交易員，得到足夠證據後，便把不少
「上下其手」的「出市」交易員連根拔起！各位，「ＦＢＩ」的「出市」行動，不只使交易更為
公平，亦加速改變了傳統用「手勢」進行交易的期貨。市場極快地由電子╱科技系統所取代。市
場科技化，監管化，多少也因為執法成功，說明用「手勢」交易，其他人根本不易得知重要的交
易資訊！「ＦＢＩ」的出色「出市」交易員也許今天已退休，未知他們有否入市買賣呢？！當然
，科技化不代為必然公平╱公正，因為極高速電腦的出現，例如交易可於「一」秒有很大額的成
交：高頻交易也可成為另一市場大問題，且亦可由用「手勢」改由用「科技」「上下其手」，引
致市場「一」秒之內極急波動，散戶甚而大量基金損失可能更大。
　
　　標普期指１９８０年面世，衍生更快科技╱電子交易之外，更於１９８７年１０月１７日的
美股災有間接角色。衍生工具，使可運用「期權理論」保護投資組合。認沽期權不必直接用交易
所的合約期權進行對沖，亦可利用理論及期指計算所需的期指數量，而為自身的基金組合進行動
態對沖。其中１９８０年代利用電腦自行下單沽標普五百期指早已可行。
　
　　１９８７年的美股災，乃因為大中小基金無「串聯」之下，於股指下挫期間，沽單不斷出現
，使美股在一天內失去差不多「四分一」的市值。香江當年停市四天，引致不少人士變動，但亦
使不少市場人士「有救」。美股急下挫的當晚，老友記有美股股份的美國本土戶口，及時沽美期
指，「四天」內「班師（錢）」回港，救了自己，也救了客戶！真事也，而老友記亦行運卅年多
，真事情，但有運行亦要下功夫。１９７０年代買賣美股，要親身上行，亦要用「電報」機，
１９８０年代，可用電話等等，但於美國本土持有「可使用」的戶口，當年又有幾多人？！
　
　　不久前，德州極為嚴寒，真的嚇人。但德州儀器股價上周見升至新高１７７美元，近五年自
５０多美元起步力守１００美元（２０１８╱２０２０年），近半年急升，亦反映各類美科技股
向好，美市狂牛也。１９７４年，德州儀器把發明「小型手提計數機」申請了專利，即「ＳＲ－
５０」計數機。發明者之一「Ｊａｃｋ　Ｋｉｌｂｙ」於２０００年獲頒諾貝爾物理學獎，他的
「Ｍｏｎｏｌｉｔｈｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　ＩＣ」。他的成就，至今
已造就了二千多億美元的「ＩＣ」市場。德州儀器成立於１９５１年，乃半導體、電子產品先軀
之一。值得留意，１９７０年代推出的交易所股票認購期權，「出市」員便是用德州儀器「計數
機」得出理論價格、再出價的。
　
　　耶倫發功，推升通脹預期。全球晶片熱，又有科研熱，德州儀器１９７０年代「計數機」大
賣，今天仍大賣，而１９７０年代，微軟、蘋果，「平安」等等科研「微」企業上市，軟件股上
市，１９８０年代又有「電郵」、又有「ＷＷＷ」的出現。１９８０年代息率「高、高、高」，
但１９９０年代「思科」及「Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｇｒａｐｈｉｃ」等股份上市，一升再升。今天
多了更多產業，又到電動車、生物科技、晶片、「Ａ﹒Ｉ﹒」的世界，再加上「ＱＥ」再「ＱＥ
」，太多資金，美股狂牛生命力可能更長。得德州儀器的「計數機」可能不再存在，但１９７０
年代它是計價認購期權理論值的高端科研品：可輸入程式的「計算機」且用於市場「出價」買美
股票期權。「狂牛」停不了！
　
　　得州儀器１９７年以「Ｔ－５９」計數機預設了「期權計價」程式，進一步推動了初生╱現
代化的期權交易。美國股市１９７０╱１９９０年更會面發展，起步由「計數機」、「ＩＣ」電
路、期權理論等等聚合力量。１９９７年Ｍｙｖｏｎ　Ｓｃｈｏｌｅｓ於Ｎｏｂｅｌ　
Ｐｒｉｚｅ發言，也打趣提及向「ＴＩ」要求得到「期權模式」的專利費╱當年「ＴＩ」拒付，
指數權模式已成為「Ｐｕｂｌｉｃ　Ｄｏｍａｉｎ」了。《資深市場人士　黃溢華》

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