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即市新聞

22/03/2021 09:02

【發展論壇】易會滿：防範外資大進大出，妥善處置中概股問題

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中國證監會主席易會滿出席中國發展高層
論壇年會時表示，將堅持資本市場對外開放，對機構設置，開辦業務、產品持開放支持的態度。
但同時也要注重統籌開放與防範風險的關系，當前要防範外資大進大出，同時要妥善處置中概股
問題。
　　易會滿稱，對於資本正常的跨境流動，我們樂見其成，但熱錢大進大出對任何市場的健康發
展都是一種傷害，都是要嚴格管控的。在這方面，我們應該加強研判，完善制度，避免被動。
　　對於妥善處置中概股問題，他表示，中證監一直在尋求與美方相關監管機構加強合作，多次
提出解決方案，但始終未得到全面的積極的回應。「我們堅信，合作是共贏的選擇，要想解決問
題必須坐下來，分歧只能通過協商來解決，別無他路。」
　
＊註冊制絕不意味著放鬆審核要求＊

　　易會滿又表示，將扎實做好科創板、創業板註冊制試點評估，完善註冊制全流程全鏈條的監
管監督機制。
　　他指，股票發行註冊制，絕不意味著放鬆審核要求。註冊制強調以信息披露為核心，但中國
的市場實際決定了，僅僅靠形式上的充分披露信息還不夠。同時，還要考慮板塊定位問題、是否
符合產業政策等等。
　　最近，在ＩＰＯ現場檢查中出現了高比例撤回申報材料的現象，據初步掌握的情況看，並不
是說這些企業問題有多大，更不是因為做假賬撤回，其中一個重要原因是不少保薦機構執業質量
不高。對此，中證監正在做進一步分析，對發現的問題將採取針對性措施。對「帶病闖關」的，
將嚴肅處理，決不允許一撤了之。

＊Ａ股市場槓桿風險總體可控＊

　　易會滿稱，去年宣布了中國資本市場進一步擴大對外開放的９條措施。從落地情況看，政策
是到位的，效果是好的。無論是市場、產品的互聯互通，全面放開行業機構股比和業務範圍，還
是便利跨境投融資的制度安排，全面落實了准入前國民待遇加負面清單管理要求。
　　截至２０２０年底，外資持續３年保持淨流入，境外投資者持有Ａ股資產突破３萬億元人民
幣。他並稱，目前，Ａ股市場槓桿風險總體可控。

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