【發展論壇】易綱：綠色債支持目錄將完成修訂，刪化石能源內容

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》人行行長易綱出席中國發展高層論壇年會

時表示，在綠色金融方面，中國提出２０３０年碳達峰和２０６０年碳中和目標，要完善綠色金

融標汁體系。人民銀行即將完成修訂《綠色債券支持項目目錄》，刪除化石能源相關內容。同時

，中方正在與歐方共同推動綠色分類標準的國際趨同，爭取年內出台一套共同的分類標準。

他指出，目前，銀行間市場綠色金融債已經要求按季度披露募集資金使用情況，同時金融機

構需要報送綠色信貸的資金使用情況和投向。下一步，將推動在已有試點的基礎上，分步建立強

制的信息披露制度，覆蓋各類金融機構和融資主體，統一披露標準。



＊在投資風險管理框架中納入氣候風險因素＊



金融穩定方面，他指出，正在研究在對金融機構的壓力測試中，系統性地考慮氣候變化因素

。貨幣政策方面，正在研究通過優惠利率、綠色專項再貸款等支持工具，激勵金融機構為碳減排

提供資金支持。外匯儲備投資方面，將繼續增加對綠色債券的配置，控制投資高碳資產，在投資

風險管理框架中納入氣候風險因素。

人行已經指導試點金融機構測算項目的碳排放量，評估項目的氣候、環境風險；已按季評價

銀行綠色信貸情況，正在研究評價金融機構開展綠色信貸、綠色債券等的業績。

２０２０年末，中國本外幣綠色貸款餘額約１２萬億元（約合２萬億美元），存量規模居世

界第一；綠色債券存量約８０００億元（約合１２００億美元），居世界第二。

