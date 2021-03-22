  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/03/2021 09:02

【發展論壇】易綱：綠色債支持目錄將完成修訂，刪化石能源內容

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》人行行長易綱出席中國發展高層論壇年會
時表示，在綠色金融方面，中國提出２０３０年碳達峰和２０６０年碳中和目標，要完善綠色金
融標汁體系。人民銀行即將完成修訂《綠色債券支持項目目錄》，刪除化石能源相關內容。同時
，中方正在與歐方共同推動綠色分類標準的國際趨同，爭取年內出台一套共同的分類標準。
　　他指出，目前，銀行間市場綠色金融債已經要求按季度披露募集資金使用情況，同時金融機
構需要報送綠色信貸的資金使用情況和投向。下一步，將推動在已有試點的基礎上，分步建立強
制的信息披露制度，覆蓋各類金融機構和融資主體，統一披露標準。
　
＊在投資風險管理框架中納入氣候風險因素＊
　
　　金融穩定方面，他指出，正在研究在對金融機構的壓力測試中，系統性地考慮氣候變化因素
。貨幣政策方面，正在研究通過優惠利率、綠色專項再貸款等支持工具，激勵金融機構為碳減排
提供資金支持。外匯儲備投資方面，將繼續增加對綠色債券的配置，控制投資高碳資產，在投資
風險管理框架中納入氣候風險因素。
　　人行已經指導試點金融機構測算項目的碳排放量，評估項目的氣候、環境風險；已按季評價
銀行綠色信貸情況，正在研究評價金融機構開展綠色信貸、綠色債券等的業績。
　　２０２０年末，中國本外幣綠色貸款餘額約１２萬億元（約合２萬億美元），存量規模居世
界第一；綠色債券存量約８０００億元（約合１２００億美元），居世界第二。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事20/03/2021
【冰雪對話】中美會晤結束不發聯合聲明　雙方存分歧但有坦率對話
財經熱話19/03/2021
【新招增持】長實買資產再回購惹私有化憧憬　分析：仍言之尚早
財經熱話19/03/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
中國故事19/03/2021
《神州經脈》中美首場會晤即惹火過招　A股再瀉滬指連跌四周
財經熱話19/03/2021
《股市一周》儲局放鴿穩市場信心　港股周升251點科指跑贏大市
中國故事19/03/2021
【冰雪對話】中美高層劍拔弩張　阿拉斯加之旅恐雪上加霜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金